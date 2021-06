Sceny "jak z horroru" po zderzeniu ciężarówek niedaleko Cambridge na A14. Wszystko przez nietypowy ładunek

fot. Highways England

Na drodze A14 doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, w wyniku którego odcinek o długości 23 mil między Cambridge i Brampton został zamknięty. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia możemy zobaczyć scenę „jak z horroru”, a wszystko za sprawą ton przecieru pomidorowego i oliwy z oliwek.

W wyniku kolizji dwóch ciężarówek na drodze A14 między Cambridge i Brampton na asfalcie wylądowały tony sosu pomidorowego z oliwą z oliwek. Policja musiała zamknąć drogę na odcinku 23 mil, która była wyłączona z ruchu od wtorku wieczorem do środy po południu.

Policja z Cambridgeshire podała: „To, co wyglądało na scenę jak z horroru, było tak naprawdę tysiącem zgniecionych pomidorów. W zdarzeniu na A14 przy Godmanchester wczoraj wieczorem brały udział dwie ciężarówki, w tym jedna przewożąca tony oliwy z oliwek i pomidorów”.

Policyjne służby drogowe z Bedfordshire, Camridgeshire i Hertfordshire potwierdziły, że w wypadku brały udział dwie ciężarówki, a kierowca jednej z nich został ranny, jednak jego obrażenia nie są poważne. Mężczyznę przewieziono do szpitala, ale szybko został z niego wypisany.

