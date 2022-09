Samotna matka dwukrotnie trafiła do szpitala z powodu niedożywienia. Głodowała, żeby wyżywić dzieci

Fot. Getty

Historia 43-letniej Kelly Thomson jest tragiczna i, niestety, jest obecnie tylko jedną z wielu takich historii w Wielkiej Brytanii. Samotna matka ze Slough dwukrotnie trafiła do szpitala z powodu niedożywienia, co spowodowane było niedojadaniem i walką o zapewnienie wyżywienia dzieciom.

43-letnia Kelly Thomson była już dwukrotnie hospitalizowana z powodu niedożywienia. Samotna matka ze Slough regularnie opuszczała posiłki, by móc w sytuacji galopujących cen wyżywić swoje dzieci. W pewnym momencie kobieta w akcie desperacji myślała nawet o wyjściu na ulicę i proszeniu o pieniądze przechodniów, ale ostatecznie zdecydowała się na prostsze i, jak się okazało, znacznie skuteczniejsze rozwiązanie. Brytyjka uruchomiła stronę GoFundMe, stawiając sobie za cel zebranie £50 na żywność dla swojej rodziny. Los jednak uśmiechnął się do Kelly Thomson, która zamiast tak skromnej sumy zdołała zebrać ponad £8000, a kwota ta jeszcze nie przestała rosnąc. Co więcej, darczyńcy wielokrotnie przesyłali Brytyjce pełne wsparcia wiadomości, a jedna z osób zaoferowała nawet wymianę znoszonych mundurków szkolnych jej dzieci na nowe.

Pomaganie jest piękne

Kelly Thomson jest wzruszona skalą i szybkością uzyskanej pomocy. Brytyjka wyznała w mediach, że „przywrócona została jej wiara w ludzkość”. - Oferty są szalone, to jest naprawdę piękne. Odkąd moja historia została opublikowana, otrzymałam ponad 100 wiadomości. Nie mogę uwierzyć w hojność ludzi. Moja wiara w ludzkość została przywrócona – powiedziała.

Przypomnijmy, że zgodnie z najnowszymi statystykami opublikowanymi przez, stopa inflacji w wysokości 10,1 proc. jest w Wielkiej Brytanii najwyższa od 1982 roku.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!