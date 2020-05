Samotna matka czwórki dzieci straciła na podwyższeniu kwoty Universal Credit w trakcie epidemii. Chce skierować sprawę do sądu

Fot. Getty

Po gwałtownym wzroście liczby osób wnioskujących o przyznanie Universal Credit w marcu, kanclerz skarbu Rishi Sunak zdecydował się zwiększyć kwotę zasiłku o ok. £90 miesięcznie. Ale dla pewnej samotnej matki czwórki dzieci, hojna pomoc rządu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji okazała się... szkodliwa i zmniejszyła w jej wypadku kwotę wypłacanego zasiłku.

Pewna samotna matka, która postanowiła pozostać anonimowa, ale która podzieliła się swoją historią na łamach dziennika „The Independent”, wyznała, że zwiększona pomoc rządu dla osób wnioskujących o wypłatę świadczenia Universal Credit w czasie pandemii sprawiła, że ona sama przekroczyła Benefit Cap i otrzymała zredukowaną kwotę zasiłku. Normalnie Brytyjka otrzymywała na siebie i czwórkę dzieci £1397,92 miesięcznie, natomiast obecnie kwota ta została jej zmniejszona o blisko £123 – do wysokości £1275. Teraz Brytyjka zamierza dochodzić swoich praw przed sądem i dowieść, że pomoc rządu powinna iść w parze także z odstąpieniem od rygorystycznego stosowania progu wysokości świadczeń Benefit Cap (£20 000 rocznie), po którego przekroczeniu kwota zasiłku jest zmniejszana.

Nasza klientka twierdzi, że jest to niezgodne z prawem, ponieważ [stosowanie teraz Benefit Cap – przyp.red] jest irracjonalne i dyskryminujące – zaznaczyła prawniczka Brytyjki. I dodała: - Limit dotyczący wysokości zasiłków jest środkiem mającym na celu zachęcenie osób ubiegających się o zasiłki do podjęcia pracy, ale absurdem jest pozbawianie wsparcia osób bardzo go potrzebujących w czasach, gdy podjęcie pracy jest dla nich całkowicie nierealne”.

W odpowiedzi na zarzuty samotnej matki czwórki dzieci rzecznik DWP stwierdził, że rząd robi wszystko, co w jego mocy, by pomóc ludziom znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji życiowej. - Universal Credit jest dostosowywany do osobistych okoliczności i zdecydowana większość osób ubiegających się o zasiłek skorzysta [na podwyżce – przyp.red.]. Szacujemy, że 2,5 miliona gospodarstw domowych pobierających świadczenie Universal Credit skorzysta ze zwiększenia standardowej kwoty - zaznaczył rzecznik.