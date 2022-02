Samotna kobieta zmarła na krześle w kuchni. Dopiero po dwóch latach znaleziono jej ciało zastygłe w pozycji siedzącej

Po tym, gdy strażacy i policjanci weszli do zaniedbanego domu w małej włoskiej miejscowości Prestiono, znaleźli zastygłe w pozycji siedzącej przy stole ciało kobiety, która zmarła najprawdopodobniej dwa lata temu.

70-letnia Marinella Beretta była osobą samotną, nie miała żadnych krewnych ani znajomych, dlatego gdy zmarła, nikt tego nie zauważył. Ciało kobiety znaleziono dopiero po dwóch latach, gdy sąsiedzi podnieśli alarm w związku z połamanymi przez wiatr drzewami w jej ogrodzie, które stwarzały zagrożenie dla pobliskich domów.

Samotna kobieta zmarła na krześle w kuchni

Zmarła kobieta została znaleziona w swoim domu w Prestino przez strażaków i policję. Ciało Marinelli znajdujące się już w stanie znacznego rozkładu, zastygło w pozycji siedzącej przy stole. Jak podały włoskie media – sąsiedzi myśleli, że 70-latka wyprowadziła się na początku pandemii, jednak – jak się okazało - zmarła ona jeszcze przed pandemią, we wrześniu 2019 roku.

Sąsiedzi wiedzieli także, że w 2019 roku Marinella sprzedała swój dom pewnemu Szwajcarowi i ustaliła z nim, że będzie mogła w nim nadal mieszkać, a on będzie przelewał jej miesięcznie 500 euro.

Gdy silne wichury połamały drzewa w ogrodzie kobiety i zagrażały już sąsiadującym budynkom, sąsiedzi skontaktowali się ze Szwajcarem, który wezwał na miejsce policję.

Rzecznik prasowy policji, Francesco Fiore powiedział:

- Zastaliśmy zaniedbany dom, który wydawał się niezamieszkany. Ze skrzynki pocztowej wysypywały się listy i reklamy, a podjazd był zarośnięty.

Ponieważ drzwi domu były zamknięte od środka, konieczna była pomoc strażaków, którzy je wyważyli i dostali się do budynku. Ustalono, że kobieta zmarła z przyczyn naturalnych i że sekcja zwłok nie będzie konieczna.

„Musimy stać się jej rodziną”

Poruszony historią 70-latki burmistrz gminy Como, Mario Landriscina powiedział gazecie „Corriere della Sera”:

- Musimy stać się jej rodziną i wziąć udział na ile to możliwe w jej pogrzebie. Zachęcam mieszkańców gminy, aby przyszli na jej pogrzeb. Niech Marinella Beretta nie będzie sama chociaż w ten jeden dzień. To będzie dobrą okazją do refleksji na temat samotności.

Sprawę samotnej 70-latki skomentowała również Elena Bonetti, minister równości szans i rodziny:

- To, co się wydarzyło pani Marinelli Beretcie z gminy Como, ta zapomniana samotność, dotyka teraz nasze sumienia. Uhonorowanie jej życia jest obowiązkiem społeczności, która chce pozostać jednością. Nasze horyzonty nie mogą się kończyć tam, gdzie życie prywatne, powinniśmy pamiętać o tym, żeby dbać o więzy między nami. Bo dbanie o innych to zadanie rodziny, instytucji i nasz obywatelski obowiązek: nikt nie może zostać sam.

Według danych włoskiej krajowej agencji statystycznej Istat z 2018 roku, blisko 40 proc. Włochów w wieku powyżej 75 lat mieszkało samotnie. Wielu nie ma krewnych ani przyjaciół, do których mogliby zwrócić się o pomoc w potrzebie.