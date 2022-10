Samoloty RAF eskortowały samolot pasażerski na lotnisko Stansted w związku z alarmem bombowym [wideo]

Samolot linii Jet2, który leciał z Turcji do Manchesteru, musiał zostać przekierowany na lotnisko Stansted w środę wieczorem ze względu na alarm bombowy na pokładzie. Dwa odrzutowce RAF eskortowały maszynę w powietrzu.

Do niepokojącej sytuacji doszło w środę wieczorem w brytyjskiej przestrzeni powietrznej. W związku z alarmem bombowym na pokładzie, dwa odrzutowce RAF musiały eskortować samolot pasażerski Jet2.

Jak podaje „Daily Mirror”, dwa odrzutowce RAF wystartowały z bazy w Lincolnshire tuż przed godziną 20:00 i eskortowały samolot pasażerski na lotnisko Stansted. Gdy samolot wylądował, zatrzymał się na stanowisku wyznaczonym dla alarmujących sytuacji, typu porwania i groźby terrorystyczne.

Na witrynie internetowej Flight Radar można było zobaczyć, że lot LS922 został przekierowany na lotnisko Stansted. Potwierdził to także rzecznik londyńskiego lotniska:

- Dziś wieczorem lot Jet2.com z Dalaman do Manchesteru został przekierowany na lotnisko Stansted. Samolot wylądował bezpiecznie i jest zaparkowany na odległym stanowisku z dala od głównego terminalu pasażerskiego. Pas startowy był przez krótki czas zamknięty, ale teraz został ponownie otwarty.

Z kolei rzecznik linii Jet2 dodał:

- Możemy potwierdzić, że lot LS922 z Dalaman do Manchesteru skierował się dziś wieczorem do Londynu Stansted pod kierownictwem brytyjskiej kontroli ruchu lotniczego. Samolot wylądował bezpiecznie i kołował na odległe stanowisko. Obecnie współpracujemy z lotniskiem London Stansted oraz z odpowiednimi władzami.

Sprawę skomentowało także Ministerstwo Obrony, które podało, że samolot został bezpiecznie eskortowany na Stansted i po wylądowaniu policja podjęła odpowiednie działania.

Głos zabrał również rzecznik RAF:

- RAF może potwierdzić, że samoloty Quick Reaction Alert Typhoon wystartowały dziś wieczorem z RAF Coningsby w celu przechwycenia samolotu cywilnego, w związku z którym powstały obawy.

We led a safety operation during which a https://t.co/UQCqVh1dmK flight from Dalaman to Manchester was diverted to @STN_Airport tonight, Weds 2 Oct.



Shortly before 9pm, we received a report of a potential threat on board.



It was escorted to Stansted, where it landed safely. pic.twitter.com/ZzFB9Sd3Gg