Samolot złapał gumę w trakcie lądowania, więc pasażerowie… samodzielnie zepchnęli maszynę z pasa startowego! [WIDEO]

Fot. TikTok/@khagendrakhadka6124

Do sieci trafiło niesamowite nagranie. Samolot złapał gumę podczas kołowania tuż po wylądowaniu, więc pasażerowie postanowili wziąć spraw dosłownie we własne ręce i... sami przepchnęli maszynę, żeby nie stwarzała zagrożenia na pasie startowym.

W ostatnim czasie niecodzienne nagranie podbija serca użytkowników portalu społecznościowego TikTok. Na nagraniu uwieczniono dość niebywałą scenę – pasażerów pchających samolot po pechowym lądowaniu.

Samolot złapał gumę podczas lądowania

Do zdarzenia doszło w Nepalu, gdy na płycie lotniska w Bajura lądował samolot linii Tara Air, lecący z miejscowości Simikot. Gdy samolot wylądował i kołował już po nawierzchni, doszło do poważnej usterki – niespodziewanie poszła opona w jednym z kół podwozia. W normalnych okolicznościach w konsekwencji tego incydentu samolot najprawdopodobniej utknąłby na pasie startowym, czekając na pomoc techniczną i odholowanie, a jednocześnie stwarzając zagrożenie. Jednak dzięki pasażerom sytuacja potoczyła się zupełnie inaczej.

Pasażerowie zepchnęli samolot z pasa startowego

Jak donosi dziennik The Independent, po awarii podwozia, z samolotu wysiadło około dwudziestu pasażerów, którzy dosłownie wzięli sprawy we własne ręce. Postanowili grupowo, razem z załogą, pchnąć samolot – tak jak zwykle robi się z samochodami, które z jakichś względów odmówią kierowcy posłuszeństwa. Co ciekawe, pasażerom bez większego trudu udało się zepchnąć maszynę z pasa startowego – bo też pechowy samolot na szczęście nie był dużych gabarytów. Przepychanie samolotu zostało uwiecznione na słynnym już nagraniu, a rzecznik linii lotniczej zapewnił, że podczas całego zdarzenia nikomu nic się nie stało.