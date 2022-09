Samolot wypadł z pasa w czasie lądowania i zatrzymał się w… jeziorze [wideo]

Fot. Creative Commons

W czasie próby lądowania w niesprzyjających warunkach na lotnisku Montpellier we Francji doszło do dramatycznej sytuacji. Samolot został „zepchnięty” z kursu przez silny wiatr i wylądował w jeziorze.

Lotnisko Montpellier w południowej Francji zostało zamknięte po tym, jak samolot transportowy wylądował poza pasem startowym – w jeziorze. Nikt nie został ranny.

Montpellier airport is closed for an indefinite period to commercial flights and cargo flights as 1993 built West Atlantic Boeing 737-300F aircraft (EC-NLS) did a Runway excursion , when it overran the end of runway 12L at Montpellier Airport (LFMT), France.#aircraft#safetypic.twitter.com/ZIZ6wyyyX3