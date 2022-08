Samolot Wizz Air jeszcze nigdy nie przeleciał tak nisko nad głowami ludzi. Zobacz szokujące nagranie z Krety

Fot. YouTube

Samolot Wizz Air lądował na greckim lotnisku zaledwie metry nad głowami turystów. Do sieci trafił zapierający dech w piersiach materiał filmowy z tego wydarzenia.

Plaże na Skiatos – wyspie położonej w zachodniej części Morza Egejskiego, w archipelagu Sporadów Północnych, to jeden z ukochanych spotów dla miłośników obserwowania lądujących samolotów. Ale tym razem maszyna linii Wizz Air lądowała na usytuowanym przy brzegu lotnisku tak nisko, że omal nie ścięła głów ciekawskim turystom. To jedno z najniżej, jeśli nie najniższe nad ziemią lądowanie, które zostało w tym miejscu kiedykolwiek zarejestrowane. Na nagraniu słychać zresztą krzyczących ludzi – część robi to z podekscytowania, jak samolot blisko leci nad ziemią, a część raczej z przerażenia. Wideo pokazuje też, jak ogromne podmuchy wywołuje zbliżająca się do pasa startowego maszyna, które trzepią ubraniami ludzi i są w stanie nawet przewrócić dorosłego człowieka.

Dlaczego samolot podchodził do lądowania tak nisko nad ziemią?

W komentarzu do tego, co się zdarzyło, jeden z internautów napisał: „Wysoka temperatura i bardzo krótki pas startowy powodują, że trzeba wykonać głębokie lądowanie, aby zmaksymalizować dostępny pas startowy w celu zatrzymania się. Tanie linie lotnicze dysponują krótkimi slotami, dlatego jeśli [piloci] przegrzeją hamulce, to zepsują harmonogram przewidziany dla samolotu”. Inny internauta z kolei bardzo entuzjastycznie zareagował na nagranie z lądowania samolotu Wizz Air na Skiatos. „To było absolutnie szalone! Wspaniałe zdjęcia, świetna robota!”

