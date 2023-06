Samolot Ryanaira lecący do Bristolu lądował awaryjnie przez złe samopoczucie pasażera

Lecący z Hiszpanii do Bristolu samolot Ryanaira musiał lądować awaryjnie we Francji. Został przekierowany do Nantes po zgłoszeniu „sytuacji alarmowej” w czasie lotu nad Bordeaux.

Rzeczniczka Ryanaira potwierdziła, że samolot irlandzkich linii lotniczych lecący do Bristolu musiał lądować awaryjnie we Francji z powodu nagłej sytuacji awaryjnej związanej z jednym z pasażerów.





Lądowanie awaryjne Ryanaira

„Lot z Walencji do Bristolu (19 czerwca) został przekierowany do Nantes, gdy pasażer zachorował na pokładzie” – poinformowała rzeczniczka tanich linii i dodała, że samolot wylądował „normalnie na lotnisku w Nantes, a medycy udzielili pasażerowi pomocy. Samolot ponownie wyruszył do Bristolu o godzinie 12.48 po krótkim opóźnieniu wynoszącym 1 godzinę i 24 minuty”.

Złe samopoczucie pasażera

O awaryjnym lądowaniu Ryanaira z powodu złego samopoczucia jednego z pasażerów pisaliśmy też pod koniec maja. Wtedy również pilot z powodów medycznych dotyczących jednej z osób na pokładzie zdecydował się na zmianę kursu i awaryjne lądowanie w Bordeaux we Francji.

Tamten przypadek dotyczył lotu z Reus do East Midlands. Na francuskim lotnisku pasażera przejął zespół lekarzy, który udzielił mu pomocy medycznej, a samolot Ryanaira odleciał do East Midlands z 45-minutowym opóźnieniem.

Latanie w sezonie wakacyjnym

Właśnie rozpoczął się sezon wakacyjny, z którym jak zwykle związany jest wzrost popytu na loty. W tym roku w związku z dużym zainteresowaniem ze strony podróżnych Ryanair ogłosił 33 trasy z lotniska w Bristolu na lato 2023.

W harmonogramie pojawiło się kilka nowych destynacji, w tym do Bydgoszczy, Porto, Marsylii i Wenecji. Zwiększono również częstotliwość przelotów na 9 trasach, w tym do Dublina, Limoges, Mediolanu i Palmy.

W rozszerzonym harmonogramie lotów z Bristolu znalazło się w sumie 290 lotów tygodniowo, co przekłada się na 10-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2022.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Poszukiwana rodzina z dwójką dzieci, która uciekła z restauracji bez zapłacenia rachunku [wideo]

Pasażerowie Ryanaira skarżą się, że utknęli na lotnisku na 24 godziny "bez jedzenia i wody"

Ostrzeżenie przed popularnym antybiotykiem. Skutkiem ubocznym – samobójstwo

Brytyjczycy będą mieli pierwszeństwo do mieszkań socjalnych i otrzymają „priorytet przed migrantami”

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!