Samolot pasażerski linii Austrian Airlines wpadł w komórkę burzową, która znacząco uszkodziła maszynę. Na skutek silnego gradu poważnie zniszczony został dziób samolotu wraz z obiema szybami w kokpicie.

Patrząc na to, jak grad zniszczył w trakcie lotu Airbusa A320 linii Austrian Airlines, lecącego z Majorki do Wiednia, aż trudno uwierzyć, że nikomu na pokładzie nic się nie stało. A także że maszyna ze 173 osobami na pokładzie bezpiecznie wylądowała Wiedniu. Samolot wpadł bowiem w wyjątkowo gwałtowną komórkę burzową, która uszkodziła dziób samolotu i dwie szyby w kokpicie. Tak poważne uszkodzenia spowodował silny opad gradu.

„Samolot Airbus A320 został uszkodzony przez grad podczas wczorajszego lotu OS434 z Palma de Mallorca do Wiednia. Samolot utknął w komórce burzowej podczas podejścia do lądowania w Wiedniu. Według załogi w kokpicie komórki tej nie było widać na radarze pogodowym” – czytamy w oświadczeniu linii Austrian Airlines dla CNN.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

— Exithamster (@exithamster) June 9, 2024