Samolot lecący na Heathrow zmuszony do lądowania tuż po starcie. Jeden z pasażerów zaczął ciągnąć stewardesę za włosy

Do zupełnie niecodziennego zdarzenia doszło na pokładzie samolotu zmierzającego do Londynu, gdzie zaledwie 15 minut po starcie jeden z pasażerów zaczął się bardzo agresywnie zachowywać. Gdy mężczyzna pociągnął stewardesę za włosy, piloci zdecydowali się zawrócić i lądować awaryjnie na lotnisku, które właśnie opuścili.

Dziwna sytuacja w powietrzu

Do incydentu doszło na pokładzie samolotu lecącego do Londynu z New Delhi. Samolot linii Air India wystartował z międzynarodowego lotniska Indira Ghandi i obrał kurs na Londyn, gdy nagle, z niewiadomych przyczyny, jeden z pasażerów zaatakował członków personelu pokładowego. Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze „Hindustan Times” wynika, że pasażer, zaledwie 15 minut po starcie, zaczął m.in. ciągnąć za włosy stewardesę. Mężczyzna miał za nic mieć ustne ostrzeżeń załogi i zamiast tego kontynuował swoje nieakceptowalne zachowanie. A krzywdę fizyczną wyrządził aż dwóm członkom personelu pokładowego.







Air India potwierdza – na pokładzie doszło do niebezpiecznego incydentu

Po awaryjnym lądowaniu w miejscu startu pasażer został przekazany pracownikom ochrony. - Lot Air India AI 111, który miał latać z Delhi do Londynu Heathrow 10 kwietnia 2023 r., wrócił do Delhi wkrótce po starcie z powodu poważnego, niesfornego zachowania pasażera na pokładzie – poinformował rzecznik Air India. I dodał: - Nie zważając na żadne ostrzeżenia, pasażer nadal zachowywał się niesfornie, w tym wyrządzając krzywdę fizyczną dwóm członkom personelu pokładowego. Dowódca zdecydował się na powrót do Delhi, a pasażer został przekazany personelowi bezpieczeństwa po wylądowaniu. (...) Informacyjny raport został również złożony na policji. Bezpieczeństwo, ochrona i godność wszystkich osób na pokładzie są dla nas ważne w Air India. Zapewniliśmy wszelkie możliwe wsparcie poszkodowanym członkom załogi. Przeprosiliśmy za niedogodności dla pasażerów i zmieniliśmy termin lotu.

