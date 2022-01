Samolot europejskich linii lotniczych zapalił się w trakcie lotu! Straumatyzowany pasażer mówi, że ze strachu prawie stanęło mu serce

Fot. Getty

Samolot cenionych, europejskich linii lotniczych, zapalił się niedługo po starcie. Pilotom szczęśliwie udało się bezpiecznie sprowadzić maszynę na ziemię, ale całe zdarzenie straumatyzowało wielu pasażerów.

Samolot linii lotniczych Air France został zmuszony do natychmiastowego zawrócenia i awaryjnego lądowania na lotnisku w Paryżu po tym, jak niedługo po starcie zapalił się jeden z silników maszyny. Samolot (lot AF7470) wystartował z paryskiego lotniska Orly w piątek o godz. 20:45, ale nie doleciał do docelowego lotniska w Perpignan, ponieważ tuż po starcie napotkał bardzo poważne problemy techniczne. Jeden z silników Airbusa A318 stanął w płomieniach, a z relacji pasażerów wynika, że płomienie miały wysokość 1,5 – 2 metrów. „Usłyszeliśmy głośne odgłosy, jakby petardy. Kolega tuż obok mnie powiedział: 'Spójrz, tam są płomienie!'. Więc wyglądnąłem przez okno i rzeczywiście dostrzegłem płomienie [wysokie na] 1,5 do 2 metrów. Podczas startu silnik samolotu zapalił się, więc zawróciliśmy. Moje serce prawie się zatrzymało” - napisał na profilu w mediach społecznościowych pasażer o imieniu Johann.

Piloci zachowali zimną krew

Szczęśliwie piloci Airbusa A318 zachowali zimną krew i zdołali bezpiecznie sprowadzić maszynę na ziemię. Zaraz po dostrzeżeniu płomieni w jednym z silników, piloci zdecydowali się zawrócić maszynę i awaryjnie lądować na lotnisku Orly. Samolot Air France wylądował bezpiecznie niecałą godzinę po starcie, a żaden z 48 pasażerów na pokładzie nie doznał żadnych obrażeń.

„Załoga samolotu AF7470 w dniu 21 stycznia 2022 r. na trasie Paryż Orly–Perpignan podjęła decyzję o powrocie na lotnisko Orly po problemie technicznym, zgodnie z procedurami linii lotniczych i producenta [maszyny]. Samolot wylądował bezpiecznie o 21:15 czasu lokalnego, a pasażerami zaopiekowali się pracownicy Air France” – czytamy w oświadczeniu linii Air France opublikowanym na łamach „Le Parisien”.