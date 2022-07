Samolot EasyJet eskortowany przez myśliwiec, bo 18-letni Brytyjczyk groził bombą na pokładzie [wideo]

fot. Twitter

Samolot lecący z lotniska Gatwick w Londynie na Minorkę został przechwycony w powietrzu przez hiszpański myśliwiec F18, a przerażeni pasażerowie obserwowali to z okien. Jak się okazało przyczyną całego zamieszania był 18-letni Brytyjczyk, który groził bombą na pokładzie.

Do alarmu bombowego na pokładzie samolotu EasyJet lecącego z Gatwick na Minorkę doszło w niedzielę po godzinie 17:00, w momencie, gdy lot miał się już ku końcowi. Oszołomieni pasażerowie obserwowali lecący obok nich myśliwiec niedługo przed podejściem do lądowania.

Alarm bombowy na pokładzie

Linie EasyJet potwierdziły, że na pokładzie doszło do alarmu bombowego, a samolot wylądował bezpiecznie. Na sprawcę całego zamieszania- 18-letniego Brytyjczyka, który podróżował najprawdopodobniej z grupą znajomych, na lotnisku czekała policja, która weszła na pokład wraz z psami tropiącymi. Pasażerowie byli przetrzymywani podobno na płycie lotniska przez cztery godziny, w czasie gdy samolot był sprawdzany.

@easyJet#a319 G-EZAO intercepted by Spanish Air Force on way to Menorca. passengers not being allowed to leave yet. @BigJetTVLIVE@BBCNews@SkyNews@SkyNewsBreakpic.twitter.com/MTWkQnU39x