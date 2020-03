Samolot EasyJet dwa razy zawracał z pasa startowego w Manchesterze! Powodem - PIJANI pasażerowie

Fot. Getty

Do nietypowej sytuacji doszło na pokładzie samolotu linii EasyJet, gdzie pomiędzy dwoma odrębnymi grupami pasażerów wybuchły dwie bójki. Wszyscy uczestnicy awantur byli mocno pijani, a samolot został zmuszony do dwukrotnego zawrócenia z pasa startowego.

Z relacji świadków zdarzenia wynika, że dwie odrębne grupy pasażerów piły swój własny alkohol przed i po wejściu na pokład samolotu linii EasyJet. Maszyna miała lecieć w czwartek po południu z Manchesteru do Alicante, ale z uwagi na niebezpieczne zachowanie kilku pijanych osób, musiała dwukrotnie wycofać się z pasa startowego. Awanturujących się pasażerów aż dwukrotnie musiała odbierać z pokładu policja Greater Manchester Police.

Nie wiadomo jak na razie, o co poszło, ale wiadomo, że po jednym zawiadomieniu o awanturnikach na pokładzie szybko nadeszła wiadomość o kolejnej takiej grupie, zupełnie niezwiązanej z tą pierwszą. Akcja wydalania wichrzycieli trwała aż 3 godziny i dopiero po tym czasie samolot mógł udać się w kierunku hiszpańskiego wybrzeża.

„Możemy potwierdzić, że lot EZY1919 z Manchesteru do Alicante został dwukrotnie przesunięty, ponieważ dwie oddzielne grupy pasażerów na pokładzie zachowywały się w sposób destrukcyjny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektórzy pasażerowie pili własny alkohol na pokładzie i przed lotem w terminalu. Policja wkroczyła do samolotu, aby zabrać pasażerów, zanim wyleciał on do Alicante. Personel pokładowy EasyJet jest przeszkolony do oszacowania i oceny wszystkich sytuacji oraz do szybkiego i odpowiedniego działania w celu zapewnienia, że bezpieczeństwo lotu i innych pasażerów nie zostanie w żadnym momencie zagrożone. I chociaż takie incydenty są rzadkie, to podchodzimy do nich bardzo poważnie i nie tolerujemy obraźliwych ani niebezpiecznych zachowań na pokładzie. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych klientów i załogi jest naszym najwyższym priorytetem” - czytamy w oświadczeniu EasyJet wydanym po incydencie.