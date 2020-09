Samochód wjechał na chodnik przed szkołą w Londynie taranując dzieci i rodziców

fot. Street View

W południowo-zachodnim Londynie przed szkołą podstawową Beatrix Potter Primary School samochód wjechał na chodnik tratując dzieci i ich rodziców. Pięcioro uczniów i dwoje dorosłych zostało przewiezionych do szpitala.

Do przerażającego wypadku doszło we wtorek przed szkołą podstawową w południowo-zachodnim Londynie, w Wandsworth. Policja jednak nie aresztowała kierowcy, którym okazała się kobieta, jednak wszczęła dochodzenie w sprawie.

Świadkowie mówią, że to, co wydarzyło się we wtorek przed szkołą w Wandsworth było przerażające. Jeden z chłopców, w którego uderzył samochód, „był cały we krwi”, a inne dzieci „błagały” o pomoc.

Rzecznik Met Police powiedział:

- Kobieta prowadząca samochód została zatrzymana na miejscu zdarzenia. Ani ona ani żadne z dwójki jej dzieci, także znajdujących się w aucie, nie zostały ranne.

36-letni świadek zdarzenia powiedział, że najpierw usłyszał krzyki ludzi i wtedy wybiegł na zewnątrz. Tam zobaczył kobietę w samochodzie, a „dwójka z trójki dzieci” leżała na ziemi.

- Jedno z dzieci było całe we krwi. Myślę, że to był mały chłopiec. Znajdował się za samochodem – powiedział mężczyzna i dodał, że kobieta prowadząca samochód „wydawała się spokojna”.

- Na środku ulicy była dziewczynka i płakała. To raczej spokojna okolica przy szkole i rzeczy takie jak ta nie zdarzają się tutaj. Szokująca była ilość krwi, zwłaszcza dzieci. One błagały o pomoc – dodał 36-latek.

Matka, która chciała akurat odebrać syna ze szkoły, musiała „odskoczyć na bok, aby uniknąć uderzenia przez samochód”, który wjechał na chodnik. Powiedziała później, że widziała, jak jedno z dzieci utknęło pod autem, a nauczyciele pobiegli mu z pomocą.

Z podanych informacji wynika, że obrażenia żadnej z ofiar nie zagrażają życiu.

We’re dealing with a collision near a school in Openview #Wandsworth#SW18. A car mounted the pavement and collided with a number of children and two parents. Injuries not life-threatening; one child may have a broken leg. The driver of the car stopped at the scene. No arrest