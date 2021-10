Samochód stanął w płomieniach na autostradzie M4. Korek ciągnął się na ponad milę [ZDJĘCIA]

Fot. Twitter/@NewburyFS

Gigantyczny korek zablokował autostradę M4 w sobotę popołudniu. Straż pożarna opublikowała zdjęcia samochodu stojącego w płomieniach.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 15:30. Na środku autostrady M4, między zjazdem nr 14 na Hungerford a zjazdem nr 15 na Swindon, niespodziewanie samochód stanął w płomieniach. Kierowca cudem uszedł z życiem, uciekając z pochłoniętej pożarem pułapki. Samochód został doszczętnie zniszczony, ale na szczęście obyło się bez żadnych ofiar. Przyczyny pożaru na razie nie są znane.

Według informacji The Mirror, na miejsce wypadku przyjechała straż pożarna z Swindon i Newbury. Pożar gasiły dwa wozy strażackie, a kłębowisko dymu widać było z daleka. Akcja trwała do około godziny 17, a całkowite odblokowanie wszystkich pasów ruchu nastąpiło około 17:40. Straż pożarna z Newbury opublikowała na swoim profilu na Twitterze zdjęcia gaszonego pożaru.

JY04P1 currently attending a car fire on the M4 westbound J14 to 15 with @SwindonFireStn. Expect delays! pic.twitter.com/J7C8p1QYew