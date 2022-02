Sajid Javid przedstawił szczegółowy plan wychodzenia NHS z covidowego kryzysu. Czy uda się go zrealizować?

Fot. Getty

Sajid Javid przedstawił ambitny plan wychodzenia NHS z covidowego kryzysu i zastoju. Minister zapowiedział także zatrudnienie do końca marca aż 15 000 pracowników NHS spoza UK.

Minister zdrowia Sajid Javid zapowiedział na łamach „The Daily Telegraph” zatrudnienie do końca marca 15 000 nowych pracowników NHS. Pracownicy – 10 000 pielęgniarek i 5000 asystentów lekarzy i pielęgniarek, mają wywodzić się spoza Wielkiej Brytanii i mają zwiększyć wydajność rodzimej służby zdrowia. W rekrutacji pracowników NHS poza granicami kraju chodzi o to, by jak najszybciej odblokować zastój w usługach medycznych spowodowany dwoma latami walki z pandemią koronawirusa i by drastycznie zmniejszyć liczbę ludzi oczekujących w UK na zabieg medyczny.

Skrócenie czasu oczekiwania na leczenie

Nieco wcześniej minister zdrowia przedstawił także w Izbie Gmin cele nowego planu, który ma drastycznie ograniczyć liczbę osób oczekujących na zabieg, leczenie czy postawienie diagnozy. Wśród tych celów znalazły się:

wyeliminowanie czasu oczekiwania ponad 18 miesięcy na zabieg/leczenie do kwietnia 2023 r. i ponad 65 tygodni do marca 2024 r.;

wyeliminowanie czasu oczekiwania dłużej niż rok na zabieg/leczenie do marca 2025 r.;

wyeliminowanie czasu oczekiwania dłużej niż dwa lata na zabieg/leczenie do lipca tego roku;

do marca 2025 r. około 95 proc. pacjentów potrzebujących badania diagnostycznego ma je otrzymać w ciągu sześciu tygodni. Cel ten został już postawiony wcześniej, ale wciąż nie udało się go osiągnąć;

do marca 2024 r. 75 proc. pacjentów, którzy zostali pilnie skierowani przez swojego lekarza rodzinnego do dalszej diagnostyki z powodu podejrzenia raka, ma zostać zdiagnozowanych w ciągu 28 dni;

do marca 2023 r. pacjenci z pilnym skierowaniem na badania pod kątem diagnostyki nowotworu powinni rozpocząć leczenie w przeciągu maksymalnie 62 dni. Ten cel również został już wcześniej postawiony, ale wciąż nie udało się go osiągnąć. Nowy cel zakłada przywrócenie liczby diagnozowanych pacjentów do poziomu sprzed pandemii.

Lista oczekujących na leczenie w Anglii jest dramatycznie wysoka

Obecnie około sześciu milionów ludzi w Anglii znajduje się na liście oczekujących na leczenie w ramach NHS, w tym na wymianę stawu biodrowego i kolanowego, operację zaćmy, czy poddanie się różnorakim badaniom. Jednak eksperci szacują, że jeśli do lekarza zgłosiłyby się obecnie wszystkie osoby, które w czasie pandemii zdecydowały się zarzucić plany dotyczące leczenia i jeśli wydajność służby zdrowia pozostałaby na poziomie sprzed pandemii, to lista oczekujących na zabieg/leczenie w Anglii mogłaby podskoczyć nawet do 14 milionów.