Sajid Javid pod ostrzałem dziennikarza BBC. Potwierdził, że Partia Konserwatywna wycofuje się z restrykcyjnej polityki imigracyjnej?

Podczas najnowszego wywiadu dla BBC Radio 4 Sajid Javid nie wybronił się od zarzutu, że Partia Konserwatywna odchodzi od forsowanej przez wiele lat, restrykcyjnej polityki imigracyjnej. Minister Spraw Wewnętrznych zaznaczył, że rząd pracuje nad zmniejszeniem salda migracji do „zrównoważonego poziomu”, ale nie potwierdził, że ma ono wynieść kilkadziesiąt tysięcy imigrantów rocznie.

Zaledwie kilka dni temu media brytyjskie spekulowały, iż w Białej Księdze dotyczącej polityki imigracyjnej znajdzie się zapis o potrzebie zredukowania imigracji z państw Unii Europejskiej do poziomu 10 000 – 15 000 osób rocznie. Tymczasem okazuje się, że w opublikowanej w dniu dzisiejszym Białej Księdze nie ma zapisu dotyczącego zredukowania ogólnego poziomu imigracji do poniżej 100 000 osób rocznie. Dziennikarz BBC Radio 4, który przepytał na tę okoliczność Sajida Javida, szybko zauważył, że minister spraw wewnętrznych próbuje teraz odwracać kota ogonem.

John Humphrys kilkanaście razy zapytał Sajida Javida, czy manifest Partii Konserwatywnej dotyczący redukcji imigracji do poziomu poniżej 100 000 osób rocznie nadal pozostaje głównym elementem polityki imigracyjnej torysów, ale za każdym razem usłyszał w odpowiedzi, że rząd chce obniżyć saldo migracji do „zrównoważonego poziomu”. - Nie ma określonego poziomu. Wyznaczyliśmy sobie, że będzie to system, który doprowadzi do zmniejszenia migracji netto do bardziej zrównoważonego poziomu – powiedział przyciśnięty przez dziennikarza minister spraw wewnętrznych.

John Humphrys nie dał jednak za wygraną i przypomniał Javidowi, co widnieje w manifeście Partii Konserwatywnej z 2017 r. A mowa jest w nim o redukcji imigracji do poziomu kilkudziesięciu osób rocznie. „Naszym celem jest zredukowanie imigracji do zrównoważonego poziomu, przez co rozumiemy imigrację netto na poziomie kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie” - czytamy w manifeście. Przytoczony fragment nie zrobił jednak na ministrze większego wrażenia, który szedł w zaparte. Najpierw Javid potwierdził, że „cel jest jasny” i że polega on na „zmniejszeniu imigracji netto, ponieważ obecny poziom jest nie do utrzymania”, a następnie określił zapisy znajdujące się w manifeście jako „ambitny cel polityczny”.

