Sajid Javid obiecuje likwidację testów PCR dla podwójnie zaszczepionych podróżnych „tak szybko, jak to możliwe”

Fot. Getty

Minister zdrowia Sajid Javid zapowiedział jak najszybsze zniesienie testów PCR dla podwójnie zaszczepionych podróżnych. To druga, bardzo wiadomość płynąca z ministerstwa w ten weekend, po wycofaniu się z paszportów covidowych na imprezach masowych.

Sajid Javid zaznaczył w najnowszym wywiadzie dla „Sky News”, że chce jak najszybciej zlikwidować obowiązek wykonywania testów PCR przez podwójnie zaszczepionych podróżnych. Według ministra wymóg ten nie powinien być utrzymywany „ani sekundę dłużej, niż jest to absolutnie konieczne”. Drogie testy PCR, wykonywane w drugim dniu po powrocie z krajów z zielonej i pomarańczowej listy (na których wynik trzeba też trochę poczekać), miałyby zastąpić znacznie tańsze testy przepływu bocznego, które mogą dać wynik już w ciągu 30 minut. - Oczywiście nadal chcemy zachować dużą ostrożność i są pewne rzeczy, na przykład jeśli chodzi o podróżowanie, są pewne zasady, które muszą pozostać na miejscu. Ale testy PCR, które są wymagane po powrocie do Wielkiej Brytanii z niektórych krajów, chcę spróbować się tego pozbyć tak szybko, jak to możliwe – podkreślił Javid w wywiadzie.

Obowiązkowe testy PCR zostaną zniesione na okres ferii jesiennych?

Nieoficjalnie mówi się, że rząd mógłby znieść obowiązkowe testy PCR dla osób podwójnie zaszczepionych przed jesiennymi feriami. Ruch taki miałby wspomóc sektor turystyczny, który, choć w lecie nieco się odbił po zniesieniu lockdownu, nadal znajduje się w złej kondycji. Sam minister zdrowia zaznaczył natomiast, że choć decyzji w sprawie testów nie podejmie z dnia na dzień, to nastąpi to już szybciej, niż później. - Nie podejmę decyzji teraz, ale poprosiłem już urzędników, abyśmy, o ile tylko możemy, pozbyli się tego rodzaju niedogodności. Koszt, który [testy PCR] generują dla rodzin, zwłaszcza dla rodzin próbujących po prostu wyjechać i spędzić gdzieś wakacje, cóż, nie powinniśmy utrzymywać czegoś takiego dłużej, niż jest to absolutnie konieczne – poinformował minister.