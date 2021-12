Sajid Javid nie może wykluczyć zamknięcia szkół w UK z powodu rozprzestrzeniania się Omikrona

Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid nie może wykluczyć zamknięcia szkół z powodu rosnącego wzrostu zakażeń koronawirusem w UK, którego powodem jest obecność wariantu Omikron na Wyspach.

Pytanie dotyczące wprowadzenie nauczania zdalnego oraz zawieszenie "normalnej" nauki w szkołach na terenie UK zostao zadane członkowi rządu Borisa Johnsona na falach radia LBC. Szef resortu zdrowia jednoznacznie nie wykluczył możliwości podjęcia takiej decyzji. Sajid Javid nie może zagwarantować, że brytyjskie placówki edukacyjne nie zostaną ponownie zamknięte z powodu pandemii. "Cóż, nie chcę aby ten, ani żaden tego typu środek został wprowadzony. Koncentruję się przede wszystkim na wszystkim tym, co możemy zrobić w obecnej sytuacji, zwłaszcza na programie szczepienia boosterami" - komentował. "Odpowiem w taki sposób... Jeśli prosisz mnie o gwarancję, że tego nie zrobię, to powiem tylko tyle, że jaki minister zdrowia - rzecz jasna nie jestem ministrem edukacji - jako minister zdrowia, w perspektywie walki z pandemią, nie mogę dać takiej gwarancji" - uzupełniał i wyjaśniał swoje stanowisko Sajid Javid.

Jednocześnie, minister Javid podkreślał jak istotną role odgrywa zaszczepienie się trzecią dawką w walce z koronawirusem na Wyspach.

Przypomnijmy, w związku z sytuacją epidemiologiczną w Wielkiej Brytanii podjęto decyzję o podwyższeniu poziomu zagrożenia Covid-19. Do tej pory UK Covid alert znajdował się na 3. poziomie, a teraz zostanie podniesiony do czwartego. Powodem tej decyzji jest gwałtownie rosnąca liczba zakażeń. W piątek zarejestrowano 58 194 przypadków i była to największa liczba od początku roku (od 9 stycznia 2021). W niedzielę było ich nieco mniej (48 854), ale w skali tygodnia ilość zakażeń sięgnęła 360 tysięcy. Co więcej, rośnie tempo rozprzestrzeniania się Omikrona. Dość powiedzieć, że nowy wariant odpowiada już za jedną trzecią zakażeń w Londynie. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Poziom zagrożenia koronawirusem w UK podniesiony do 4. Rośnie liczba zakażeń Omikronem".

W niedzielę premier Boris Johnson w telewizyjnym orędziu ostrzegał przed Omikronem. "Obawiam się, że w naszej walce z nowym wariantem Omikron stoimy teraz w obliczu zagrożenia. Jest teraz jasne, że dwie dawki szczepionki po prostu nie wystarczą, aby zapewnić poziom ochrony, którego wszyscy potrzebujemy" - mówił szef brytyjskiego rządu.

Rząd Borisa Johnsona postawił sobie nowy cel, którym jest przeprowadzenie przyspieszonych szczepień trzecią dawką (przypominającą), aby każda osoba powyżej 18. roku życia mogła skorzystać z tzw. „booster jab” do końca tego roku. Więcej na ten temat piszemy w artykule: "„Nie ma wątpliwości, że nadchodzi fala zachorowań na wariant Omikron” – premier namawia na trzecią dawkę szczepionek [wideo]"