Sajid Javid chce ograniczyć imigrację z krajów UE o 80 proc. ! Do zaledwie... 10 000 - 15 000 osób rocznie

Fot. Getty

Według dziennika „The Sunday Times”, Sajid Javid już wkrótce ma przedstawić białą księgę dotyczącą nowej polityki imigracyjnej Wielkiej Brytanii po 2020 r. Z nieformalnych informacji wynika, że minister spraw wewnętrznych będzie chciał ograniczyć imigrację z krajów Unii Europejskiej aż o 80 proc., czyli do zaledwie 10 000 osób rocznie.

„The Sunday Times” podał, że biała księga dotycząca zakończenia swobodnego przepływu osób z państw Wspólnoty oraz nowej polityki imigracyjnej ma zostać opublikowana już w tym tygodniu. Zgodnie z nowymi założeniami imigracja z państw Unii Europejskiej ma zostać ograniczona do 2025 r. do 10 000 – 15 000 osób rocznie. To ogromna różnica w porównaniu do stanu obecnego, ponieważ w okresie od czerwca 2017 do czerwca 2018 r. na Wyspy przyjechało 74 000 imigrantów z UE. Wcześniej z kolei liczba przyjezdnych była znacznie wyższa, dość powiedzieć, że między czerwcem 2015 a czerwcem 2016 r. do UK przyjechało aż 189 000 obywateli z pozostałych krajów Wspólnoty.

- Przejmiemy pełną kontrolę nad tym, kto będzie mógł wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii, przyznając priorytet tym, którzy posiadają umiejętności niezbędne w UK, a nie tym, którzy pochodzą z określonego regionu geograficznego – powiedział „The Sunday Times” anonimowy informator z ministerstwa.

