Sainsbury's zlikwiduje 200 kawiarni na terenie swoich sklepów? Pracę może stracić nawet 2000 ludzi

Fot. Getty

Czy sieć supermarketów Sainsbury's zamknie 200 kawiarni funkcjonujących na terenie swoich sklepów? Taki ruch mógłby doprowadzić do likwidacji nawet 2000 miejsc pracy.

Sieć supermarketów Sainsbury's wyraźnie szuka oszczędności. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sieć nie tylko przymierza się do zamknięcia 200 kawiarni na terenie swoich sklepów, ale też ma prowadzić konsultacje z pracownikami znacznie mniej popularnych stoisk z gorącymi potrawami na wynos, które znajdują się w 34 sklepach sieci. Sainsbury's ma też chcieć zmienić sposób prowadzenia piekarni w 54 swoich sklepach.

Co się stanie ze zwolnionymi pracownikami supermarketu?

Likwidacja kawiarni i punktów z ciepłymi potrawami na wynos wydaje się przesądzona, przynajmniej w pewnym zakresie. Ale władze sieci zapewniają, że pracownicy dotknięci wprowadzanymi zmianami będą traktowani priorytetowo, jeśli tylko w samych sklepach pojawią się jakiekolwiek wakaty. Pracownicy likwidowanych punktów będą zatem zachęcani do ubiegania się o pracę w innych miejscach, na innych stanowiskach w obrębie firmy.

Zamknięcia nie dotyczą wszystkich punktów

Sainsbury's nie planuje jednak zamknięcia wszystkich kawiarni – aż 67 takich punktów ma wciąż funkcjonować normalnie. Decyzja o zamknięciu niektórych kawiarni to element szerszego ruchu, mającego na celu przekształcenie oferty gastronomicznej, oferty „na wynos” i dostaw żywności do domu. Sieć chce na przykład otworzyć 30 kolejnych punktów restauracyjnych w sklepach we współpracy z Boparan Restaurant Group (BRG), która zarządza markami Caffe Carluccio, Gourmet Burger Kitchen, Ed's Diner i Slim Chickens.