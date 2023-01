Sainsbury's oferuje kolejną podwyżkę - 127 tys. pracowników zacznie zarabiać powyżej Real Living Wage

Sieć Sainsbury's oferuje kolejną podwyżkę dla swoich pracowników. Wynagrodzenie około 127 tysięcy najniżej opłacanych osób zatrudnionych w drugiej największej sieci retail w UK wzrośnie do poziomu 11 funtów za godzinę pracy.

To już trzecia podwyżka najniższego wynagrodzenia w Sainsbury's w ostatnim czasie. W realiach ostrej konkurencji o pracownika, w czasach rosnącej inflacji i w sytuacji kryzysu kosztów utrzymania władze sieci hipermarketów podjęły decyzji o podwyżce na poziomie 7,3%. W efekcie skorzysta z niej 127 000 pracowników, którzy do tej pory zarabiali 10,25 GBP za godzinę pracy. Dzięki temu minimalne wynagrodzenie oferowane dla pracowników Sainsbury's oraz Argos wyniesie równe 11 funtów.





Ile będą zarabiać pracownicy Sainsbury's?

Tym samym zarobki pracownika w sieci marketów założonej przez Johna Jamesa Sainsburego będą takie same, jak w konkurencyjnym Aldi (które również zapewniło swoim pracowników podwyżkę do poziomu 11 funtów) oraz wyższe, niż w Tesco, Asdzie i Morrisons. Warto również dodać, iż takie zarobki przekraczają stawkę Real Living Wage wynoszącą obecnie £10.90 (niemniej, można się spodziewać, że zostanie ona w najbliższym czasie podniesiona).

Oprócz wyższych zarobków Sainsbury's przedłuża program darmowego dostępu do posiłków (o którym piszemy poniżej) oraz zwiększa zniżkę pracowniczą z 10% do 15% (na określony czas). Z okazji świąt Bożego Narodzenia pracownicy otrzymali także vouchery o wartości 15 funtów.

Władzie sieci supermarketów w UK zapewnili podwyżkę najniższej stawki

„Naprawdę rozumiemy, jak trudna jest ta zima dla milionów gospodarstw domowych z powodu rosnących kosztów utrzymania i wiemy, że szczególnie po Bożym Narodzeniu budżety będą bardziej napięte niż kiedykolwiek” - komentował Simon Roberts, dyrektor naczelny Sainsbury's. „Oprócz robienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby utrzymać niskie ceny dla klientów, naszym zadaniem jest również wspieranie naszych kolegów z pracy w obliczu rosnących kosztów. Dlatego przyspieszyliśmy tegoroczną podwyżkę płac”.

„Istnieje powód biznesowy, aby to zrobić [podwyżkę płac], ponieważ chcemy zapewnić klientom najlepszą obsługę i zasadniczo wierzymy, że współpracownicy zasługują na najlepszą stawkę, na jaką nas stać” - podsumował Simon Roberts, cytowany przez „Guardiana".

„Nasi pracownicy zasługują na najlepszą stawkę, na jaką nas stać”

Dodajmy, iż kilka miesięcy temu, konkretnie w październiku 2022, w życie weszła podwyżka najniższego wynagrodzenia dla pracowników tej sieci wynosząca 25 pensów za godzinę pracy. Sainsbury's przeznaczył na nią około 20 mln funtów. W praktyce oznaczała ona wzrost wynagrodzenia z poziomu 10 funtów za godzinę pracy do poziomu 10,25 w skali całego kraju oraz podwyżkę z 11,05 do 11,30 funtów w stołecznym Londynie.

Dodajmy również iż w ramach tych samych działań zaplanowano budżet w wysokości 5 mln funtów na zapewnienie darmowego dostępu do „podstawowych artykułów spożywczych podczas pracy zmianowej” od pierwszego tygodnia października do końca grudnia. Takie działanie ma na celu ulżeniu presji finansowej wynikającej z kryzysu kosztów utrzymania w UK.

Zarobki w Sainsbury's przekraczają stawkę „real living wage”

Przypomnijmy także, iż jeszcze wcześniej, prawie rok temu w styczniu 2022 roku Sainsbury’s podniosło stawki godzinowe. Wszyscy pracownicy Sainsbury's i sieci Argos otrzymali podwyżkę podstawowej stawki godzinowej z 9,50 funta do co najmniej 10 funtów. Co więcej, pracownicy zatrudnieni w centrum Londynu zarabiali 11,05 funta (poprzednio ich wynagrodzenie sięgało 10,10 funta), a osoby zatrudnione w zewnętrznym Londynie - 10,50 funta (wcześniej - 9,75).

Sainsbury`s to druga co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii. Jej udział w sprzedaży w tym sektorze sięgnął 14,6% we wrześniu 2022 r. Firma została założona w 1869 roku przez Johna Jamesa Sainsbury'ego, a pierwszym sklepem sieci był lokal przy Drury Lane w Londynie. Firma ta pozostawała największym sprzedawcą artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii przez większość XX wieku. W 2018 roku planowana fuzja z Asdą została zablokowana przez Competition and Markets Authority w związku z obawami o wzrost cen dla konsumentów.

