Sainsbury’s jako jedna z pięciu dużych firm w UK zapowiada masowe zwolnienia. Kto powinien obawiać się utraty pracy?

Fot. Getty

Tysiące brytyjskich pracowników z pięciu znanych w UK firm jest zagrożonych utratą pracy w najbliższym czasie. Od początku pandemii pracę straciło już 670 000 mieszkańców Wielkiej Brytanii, a przed rynkiem pracy na Wyspach trudne dwa miesiące. Jednak nie wszystkie plany zwolnień dotyczą najbliższych tygodni i nie wszystkie są bezpośrednio związane z lockdownem.

Coraz więcej firm ogłasza grupowe zwolnienia, w których pracę tracą setki a nawet tysiące mieszkańców UK. John Lewis, Clarks, Lloyds Banking Group, Do & Co (firma kateringowa obsługująca British Airways) i Sainsbury’s - oto pięć dużych firm znanych w UK, które właśnie zapowiedziały masowe zwolnienia. W najbliższych tygodniach pracę może stracić 7200 pracowników tych przedsiębiorstw, jednak nie wszystkie redukcje etatów są bezpośrednio związane z pandemią.

Masowe zwolnienia w dużych firma w UK

Sainsbury’s może zwolnić co najmniej 3500 pracowników, zatrudnionych w sieci Argos, a także w sklepach spożywczych i na stoiskach ze świeżymi rybami i mięsem w supermarketach. Zwolnienia w Sainsbury’s nie są bezpośrednio związane z pandemią, a raczej z tym, że firma stara się być bardziej konkurencyjna w stosunku do innych brytyjskich sieci. Sainsbury’s planuje zamknąć wszystkie sklepy Argos do 2024 roku - zatem planowane zwolnienia prawdopodobnie zostaną rozłożone w czasie. Ponadto, Podobne decyzje ogłosiły wcześniej Tesco i Asda. Zwolnienia zapowiedział również Waitrose - sieć już w lipcu przedstawiła plan zakończenia współpracy z 1300 pracownikami.

John Lewis zapowiedział redukcję 1500 miejsc pracy w swojej centrali. Firma wyjaśnia, że musi zaoszczędzić 300 milionów funtów rocznie, by przywrócić rentowność. Lloyds Banking Group zapowiedziało zwolnienie kolejnych 1070 pracowników.

Z kolei Clarks zapowiedział zwolnienie co najmniej 700 osób w ramach zmian, które firma chce wprowadzić w swoim systemie zarządzaniu sklepami i ich powierzchnią. Szacuje się, że z każdego sklepu odejdzie około dwóch pracowników. Do & Co zwalnia 1068 pracowników, co oznacza, że na lotnisku Heathrow pozostaje jedynie około 500 pracowników tej firmy.