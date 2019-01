Sadiq Khan zszokowany zamachem na Adamowicza - z Londynu i całego świata płyną słowa wsparcia dla prezydenta Gdańska

Cały świat jest wstrząśnięty atakiem na Pawła Adamowicza. Zagraniczne media rozpisują się o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Gdańsku, a politycy z wszystkich zakątków globy ślą swoje wyrazy wsparcia.

- Jestem zszokowany doniesieniami o ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – czytamy na Twitterze Sadiq`a Khana. Burmistrza Londynu za pośrednictwem mediów społecznościowych śle najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i pisze o solidarności, zarówno z samym miastem, którym rządził Adamowicz, jak i z rodziną i zwolennikami polskiego polityka.

To nie jedyny głos wsparcia dla zaatakowanego w nożem prezydenta Gdańska - w zasadzie z całego świata płyną słowa otuchy, wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Z Wysp swoje wsparcie zaoferował również poseł Partii Pracy, Chris Bryant pisząc o tym, że nadal znajduje się w szoku po wydarzeniach, które miały miejsce na finale WOŚP.

Shocked to hear of the attack on Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, this evening. Sending best wishes for his swift recovery, and solidarity to the city he leads, his family and supporters. https://t.co/FfAYvSporw