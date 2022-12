Sadiq Khan zapowiedział, że wystartuje w wyborach w 2024 i zawalczy o trzecią kadencją burmistrz Londynu

Urzędujący obecnie burmistrz Londynu z ramienia Partii Pracy ogłosił, że będzie ubiegał się o trzecią kadencję. Sadiq Khan chce nadal rządzić w brytyjskiej stolicy i w 2024 zamierza wygrać wybory. Jeśli mu się to uda, będziemy mieli do czynienia z wydarzenia w skali historycznej.

Sadiq Khan rządzi Londynem od maja 2016 roku, a obecnie trwa druga jego kadencja na tym stanowisku. Polityk Partii Pracy wygrał wybory w 2016 i 2021 roku, ale czy uda mu się i w 2024? Burmistrz Khan zaznacza, że za niecałe dwa lata czekają go „bardzo trudne wybory”, ale jednocześnie dodawał, iż „wciąż jest o wiele więcej do zrobienia”, jak cytujemy za relacją, która ukazała się na łamach „The Evening Standard". Polityk wielokrotnie zaprzeczał, że planuje porzucić londyńskie City Hall i wrócić do Westminsteru, do Izby Gmin, gdzie był posłem przez 11 lat, aż do 2016 roku. Jednocześnie zaznacza, że bycie burmistrzem Londynu to „najlepsza praca na świecie”.





„Jestem bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, aby wykorzystać całe doświadczenie i wiedzę, które zdobyłem jako burmistrz, aby rozwiązać problemy ważne dla londyńczyków, w tym wspierać ich w kryzysie kosztów utrzymania” - deklarował.

Pierwszy muzułmański burmistrz Londynu zawalczy o trzecią kadencję

Zaznaczmy, Ken Livingstone i Boris Johnson pełnili funkcję burmistrza przez dwie kolejne czteroletnie kadencje, ale jeśli Khan wygra, to zostanie pierwszym politykiem, który sprawowałby trzecią kadencję w stolicy. Dodajmy, że Partia Konserwatywna nie wskazała jeszcze swojego kandydata.

Sadiq Khan urodził się 8 października 1970 w Londynie, jako syn pakistańskich imigrantów. Przyszły polityk dorastał w południowym Londynie, a konkretnie w dzielnicy Tooting. Jego dziadkowie przenieśli się z Indii do Pakistanu po podziale tego pierwszego kraju, które miało miejsce w 1947. Na krótko przed jego urodzinami jego rodzice trafili do UK. Jego zmarły ojciec, Amanullah Khan, pracował przez ponad 25 lat jako kierowca londyńskiego autobusu, z kolei jego matka, Sehrun była szwaczką. Sadiq ma w sumie aż siedmioro rodzeństwa, a sam urodził się jako piąty z kolei.

Sadiq Khan deklaruje start w wyborach w 2024 roku

Początkowo bohater tego tekstu chciał zostać lekarzem stomatologiem, ale za namową nauczyciela rozpoczął studia prawnicze na University of North London. Po zakończeniu studiów Khan zrobił aplikację adwokacką i zrobił specjalizację z zakresu praw człowieka. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Północnego Londynu, a także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego grupy prawnej LAG. Przez trzy lata służył także jako przewodniczący grupy na rzecz praw obywatelskich Liberty.

W polityce Sadiq Khan zaczyna działać na początku lat 90-tych, gdy piastuje funkcję radnego dzielnicy Wandsworth. W 2005. Khan został po raz pierwszy wybrany do Izby Gmin i w tym też roku, a w 2010 ponownie uzyskuje mandat członka brytyjskiego parlamentu. Ponieważ skutecznie poprowadził on Edowi Milibandowi kampanię na nowego lidera laburzystów, to szybko został uznany za jednego z najbardziej wpływowych polityków Partii Pracy.

Jeśli je wygra, przejdzie do historii

Khan pełnił funkcję ministra ds. społeczności i mniejszości etnicznych w rządzie Gordona Browna, a w 2009 r. objął stanowisko ministra transportu. Po wyborach parlamentarnych w 2010 Sadiq Khan najpierw został nominowany na ministra transportu w gabinecie cieni, a następnie na ministra sprawiedliwości, aż wreszcie na ministra odpowiedzialnego za sprawy Londynu.

W 2013 wielokrotnie wspominał podczas różnych okazji, że zamierza objąć władzę w stolicy i planuje kandydować na stanowisko burmistrza Londynu w wyborach w 2016. W maju 2015 oficjalnie potwierdził, że będzie starał się o nominację z ramienia Partii Pracy. We wrześniu 2015 wygrał wewnętrzne wybory, pokonując byłą minister Tessę Jowell. 6 maja 2016 wygrał wybory na burmistrza Londynu, pokonując Zaca Goldsmitha z Partii Konserwatywnej w drugiej turze głosowania stosunkiem 56,8 proc. do 43,2 proc. Urząd objął 7 maja tamtego roku.

Jak oceniacie rządy Khana w brytyjskiej stolicy?

Sadiq Khan wygrywając wybory na burmistrza Londynu w 2016 roku i stał się pierwszym muzułmaninem na stanowisku burmistrza stolicy w kraju Unii Europejskiej. Rok później powtórzył ten sukces, choć w wyborach 2021 nie udało mu się osiągnąć tak dobrego wyniku. W tym roku ostatecznie wygrał również dopiero w drugiej turze, pokonując kandydata partii rządzącej, Shauna Baileya, większością 228 000 głosów.

Przypomnijmy również, iż Khan znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie według „Time`a” w roku 2018. Pod względem poglądów politycznych jest uznawany za przedstawiciela umiarkowanie lewicowego skrzydła swojej partii i jest charakteryzowany ideologicznie jako socjaldemokrata.

Chwalono go za ułatwienie dostępu do londyńskiego transportu i zmniejszenie liczby zanieczyszczających środowisko pojazdów w centrum Londynu. Jednak był krytykowany za rosnący poziom przestępstw w stolicy.

