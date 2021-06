Sadiq Khan wzywa do utworzenia specjalnej "wizy" dla imigrantów, którzy chcą pracować w UK

Burmistrz Londynu wzywa brytyjski rząd do przeglądu "szkodliwych" zmian w przepisach wizowych i polityce imigracyjnej po Brexicie. Sadiq Khan apeluje o to, aby móc "pozyskiwać" więcej pracowników z krajów UE w perspektywie trudnej sytuacji na rynku pracy w UK.

Obecny kryzys na rynku pracy w Wielkiej Brytanii został wywołany przez Brexit i Covid-19. Po złagodzeniu restrykcji wynikających z pandemii koronawirusa i po ponownym otwarciu niektórych sektorów gospodarki brytyjskie firmy zaczęły dosłownie "na gwałt" szukać pracowników, szczególnie w branży IT, w hotelarstwie oraz gastronomii. Mamy do czynienia z najszybciej rosnącym popytem na pracowników od ponad 23 lat, jak podaje firma konsultingowa KPMG. Problem w tym, że potencjalni pracownicy po prostu nie garną się do wykonywania często prostych i nieskopłatnych zajęć. Tradycyjnie, rozwiązaniem w takiej sytuacji jest pozyskiwanie siły roboczej zza granicy, ale po wyjściu UK z UE zostało to maksymalnie utrudnione. Nowe prawo imigracyjne mocno utrudnia imigrantom o niższych kwalifikacjach podjęcie pracy na Wyspie.

Burmistrz Londynu wzywa swój rząd do zmian w polityce imigracyjnej

Sadiq Khan zabrał głos w tej sprawie. Zdaniem burmistrza Londynu z ramienia Partii Pracy konieczne jest wsparcia obecnego ożywienia gospodarczego poprzez wprowadzenie tzw.: "coronavirus recovery visa". Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" ma to być specjalna ścieżka do pozyskiwania pracowników unijnych. "Wzywam ministrów do przeglądu ich szkodliwych zmian w przepisach wizowych i przekazania miastom takim jak Londyn zdecentralizowanych uprawnień do zapełniania wakatów w sektorach, w których występują tak poważne niedobory" - cytujemy Khana, za brytyjskimi mediami.

Warto jednak dodać, że Khan zobowiązał do realizacji programu polegającego na wyszkoleniu większej liczby mieszkańców Londynu do pracy w sektorze "hospitality". Rzecz jasna pozostaje pytanie czy "rodowici" Brytyjczycy będą chętnie podejmować się zawodów, które przez lata w większości były obsadzone przez imigrantów...

Czym ma być "coronavirus recovery visa"?

Zaznaczmy także, że Home Office na początku tygodnia zapowiedział konkretne działania związane z trwającym kryzysem. Otóż, departament prowadzony przez Priti Patel przede wszystkim zaleca szkolenie i inwestowanie w brytyjskich pracowników, ale ma wprowadzić pewne ułatwienie dla pracowników z UE i innych regionów świata, którzy będą chcieli podjąć pracę w UK.