Sadiq Khan przywraca godziny pobierania opłat Congestion Charge, które obowiązywały przed wybuchem pandemii

Fot. Getty

Burmistrz Sadiq Khan postanowił przywrócić opłatę Congestion Charge w godzinach, które obowiązywały przed pandemią. Teraz do centrum Londynu będzie można wjechać za darmo już od godziny 18, ale w godzinach 7-18 opłata Congestion Charge będzie już na stałe wynosiła £15.

W czerwcu 2020 r. Sadiq Khan wydłużył godziny obowiązywania opłaty Congestion Charge za wjazd do centrum Londynu do godz. 22. Był to środek tymczasowy, który miał zniechęcić mieszkańców stolicy do korzystania z samochodu i jednocześnie zachęcić ich do spacerów i jazdy na rowerze. Teraz jednak burmistrz zdecydował się przywrócić godziny obowiązywania opłaty Congestion Charge do tych, które obowiązywały przed pandemią, czyli, w dni powszednie, od 7 do 18. Opłata będzie jednak wyższa i będzie już na stałe wynosić £15, a nie, jak wcześniej, £11,50. Poza tym opłata będzie też pobierana w weekendy, w godzinach 12 – 18.

Dlaczego burmistrz zmienił godziny pobierania opłaty Congestion Charge?

Sadiq Khan przyznał, że wydłużenie pobierania opłaty Congestion Charge było środkiem tymczasowym i że teraz ruch w centrum Londynu po godzinie 18 może nieco wzrosnąć. - [To rozwiązanie] doprowadziło do uszczerbku w gospodarce nocnej, do utraty miejsc pracy, ale także do tego, że odbudowa gospodarki [po pandemii] nie była tak szybka, jak mogłaby być. To naprawdę ważne, aby nasza polityka była proekologiczna, by stawiała na czyste powietrze, ale także by była pro-biznesowa. Nawiasem mówiąc, to są firmy, które płacą podatki, dzięki którym możemy kontynuować naszą świetną politykę, obejmującą zwiększanie liczby ścieżek rowerowych, poszerzanie chodników, aż po inwestycje w transport publiczny. Jeśli firmy te upadną, jeśli w naszym mieście będzie pracowało mniej osób, jeśli nastanie większe bezrobocie, to będzie nam trudniej zapewnić pożądany system transportu publicznego i to zaszkodzi także naszej gospodarce – w takich słowach burmistrz Londynu uzasadnił powrót do przed-pandemicznych zasad.