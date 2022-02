Sadiq Khan ogłosił najwyższą od dekady podwyżkę cen biletów na metro i autobusy w Londynie!

Fot. Getty

Sadiq Khan ogłosił właśnie blisko 5-proc. podwyżkę cen biletów na przejazdy metrem i miejskimi autobusami. To najwyższa podwyżka cen biletów w transporcie publicznym w Londynie od dekady!

Znaczące podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej były niestety do przewidzenia. Burmistrz Londynu od dawna ciął połączenia i ostrzegał, że bez dotacji system transportu publicznego w stolicy będzie zwyczajnie nie do utrzymania w swojej dotychczasowej formie. Obecna podwyżka, która wejdzie w życie za dwa tygodnie (1 marca), odpowiada stopie inflacji i stanowi największy roczny skok cen biletów, na jaki Transport for London zdecydował się od dekady. Eksperci szacują, że na skutek podwyżki pasażerowie zapłacą w tym roku za przemieszczanie się po Londynie ok. £151 mln więcej, niż w roku poprzednim.

Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej w Londynie

Od 1 marca opłata za przejazd metrem na podstawie pojedynczego biletu i przy użyciu karty Oyster lub zbliżeniowej wzrośnie o 10 p w strefie pierwszej (z £2,40 do £2,50) i od 10 do 30 p w pozostałych strefach sieci metra (2-6). Ceny biletów autobusów wzrosną z kolei o 10 p (z £1,55 do £1,65), co oznacza podwyżkę o prawie 6,5 proc. Eksperci już zauważają, że na podwyżkach bardziej ucierpią w związku z tym pasażerowie autobusów, którzy mają zazwyczaj niższe dochody, niż pasażerowie korzystający z metra. A przypomnijmy, że najnowsze podwyżki to uzupełnienie innych, wcześniej ogłoszonych ogłoszonych zmian, które dotyczyły m.in. taryfy na przejazd za dnia na lotnisko Heathrow. Poza tym zakazano bezpłatnych podróży dla osób powyżej 60. roku życia przed godziną 9 rano, co ma przynieść TfL dodatkowych £60-£80 mln rocznie.

Potrzeba naprawienia finansów TfL po pandemii

Burmistrz Londynu Sadiq Khan niejednokrotnie wspominał już, że po pandemii TfL będzie musiało podwyższyć ceny biletów, żeby utrzymać jakość usług na dotychczasowym poziomie. - Odkąd finanse TfL zostały zdruzgotane przez pandemię, rząd ustanowił surowe warunki w ramach umów o finansowanie awaryjne, aby utrzymać podstawowe usługi transportowe w Londynie. Zostaliśmy zmuszeni do podjęcia takich kroków przez rząd i przez to, że rząd nadal odmawia odpowiedniego finansowania TfL, ale zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby ceny biletów były jak najbardziej przystępne – zaznaczył w wywiadzie Khan.