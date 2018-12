Sadiq Kahn zapłaci za "settled status" wszystkim pracownikom londyńskiego ratusza

Burmistrz Sadiq Khan zadeklarował, że zwróci wszystkim swoim pracownikom pochodzącym z krajów należących do Unii koszty uzyskania "statusu osoby osiedlonej".

Jak czytamy na łamach "Mayor of London", oficjalnej strony londyńskiego burmistrza, Sadiq Khan zapowiedział, że każdy pracownik ratusza (znajdujący się na liście płac City Hall i GLA Group) może liczyć na zrefundowanie kosztów starania się o "settled status". Komunikat ten dotyczy zatrudnionych między innymi w London Fire Brigade, Metropolitan Police czy Transport for London.

Burmistrz Londynu ma jednak nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i nie będzie musiał dokładać 65 funtów na każdego zatrudnionego "u niego" unijnego imigranta - Khan po raz kolejny zaapelował do premier Theresy May, aby zrezygnowała z pobierania opłat za wniosek dotyczący "statusu osoby osiedlonej". Przypomnijmy, dla obywateli UE, którzy chcą zostać w Zjednoczonym Królestwie po 30 czerwca 2021 konieczne jest załatwienie formalności związanych z tą kwestią. Wnioski w sprawie "settled status" będą przyjmowane od 30 marca przyszłego roku. Ich koszty wyniosą 65 GBP dla osób dorosłych i 32,50 GBP dla osób poniżej 16. roku życia.

Burmistrza Khan od samego początku był za zlikwidowaniem opłat za "settled status", co podkreśla na każdym kroku. - Londyn pozostanie otwarty na świat - deklarował w oficjalnym oświadczeniu.

- Londyn to globalne miasto, a niesamowita różnorodność jest jego siłą, a nie słabością. Nasi pracownicy z Unii Europejskiej to londyńczycy. Ich praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Urzędu Miasta i całej GLA Group. Są częścią naszego zespołu i zawsze będą doceniani i mile widziani - komentował Sadiq Khan.