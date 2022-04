Sąd nakazał Ryanairowi wypłatę gigantycznego odszkodowania. Pracownicy zostali zwolnieni niezgodnie z prawem

Fot. Getty

Ryanair bezprawnie zwolnił pracowników. Personel pozwał irlandzką linię lotniczą i wygrał ogromne odszkodowanie. Jak doszło do zwolnienia?

Dziesięcioro byłych pracowników Ryanaira wygrało z przewoźnikiem batalię sądową dotyczącą zwolnienia, do którego doszło na początku pandemii. Irlandzka linia lotnicza redukowała wtedy koszty między innymi ograniczając liczbę swoich baz w różnych krajach. Likwidacja baz sama w sobie nie jest nielegalna, jednak sposób, w jaki potraktowano w tym przypadku pracowników, okazał się karygodny. Co takiego się stało?

Bezprawne zwolnienia w Ryanair

Jak informuje agencja Delfi, w czerwcu 2020 roku Ryanair zlikwidował swoją bazę w Kownie na Litwie. Przewoźnik zdecydował przy tym, że część pracowników zamykanej bazy zostanie przeniesiona do brytyjskiej bazy na lotnisku Londyn Stansted. Co z pozostałymi pracownikami z Kowna, którzy nie otrzymali propozycji przeniesienia do Londynu?

Otóż, jak się okazuje, w Kownie tuż po zamknięciu bazy Ryanaira, otworzono bazę Buzz, czyli linii lotniczej, której właścicielem również jest Grupa Ryanair. Ten zabieg przewoźnika podyktowany był chęcią zredukowania kosztów, ponieważ Buzz jest linią jeszcze silniej niskobudżetową niż Ryanair. Jak podaje portal fly4free, niskie koszty Buzz oparte są między innymi na fakcie, że personel nie pracuje na zasadach normalnego zatrudnienia, ale na zasadach współpracy b2b, wiążących się z niższymi kosztami dla "pracodawcy".

Tak czy inaczej, część pracowników z bazy Ryanair w Kownie otrzymała propozycję przejścia do bazy Buzz – co mimo wszystko wiązało się z takimi udogodnieniami, jak zachowanie pracy praktycznie w tym samym miejscu, a co za tym idzie, brak konieczności przeprowadzania się do innego kraju i ogólnej reorganizacji życia. Z kolei pracownicy, którzy zostali wybrani do przejścia do bazy Ryanair na lotnisku Stansted, nie zgodzili się na przeniesienie i po prostu nie pojawili się w pracy w Londynie. W związku z tym zostali zwolnieni.

Ryanair musi zapłacić odszkodowanie za bezprawne zwolnienia

Po zwolnieniu, grupa 10 byłych pracowników, którzy odrzucili propozycję przeniesienia się z Litwy do Wielkiej Brytanii, pozwała Ryanaira za bezprawne zwolnienie. Sąd orzekł, że rzeczywiście, powody zwolnienia wskazane w wypowiedzeniach, były niewłaściwe, a Ryanair musi wypłacić pracownikom odszkodowanie w wysokości 600 tys. EUR.

Uzasadniając wyrok sąd wskazał, że podejmując decyzję o przeniesieniu części personelu z jednego kraju do drugiego, Ryanair niewystarczająco uwzględnił sytuację życiową swoich pracowników. Po drugie, sąd zwrócił uwagę, że przewoźnik mógł być bardziej elastyczny i zaoferować wszystkim pracownikom pracę w nowej bazie Buzz w tym samym mieście, w którym zlikwidowano bazę Ryanair, czyli w Kownie, zamiast wymagać od wybranej grupy zmiany całego dotychczasowego życia.