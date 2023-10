Crime Sąd Najwyższy zajmie się sprawą deportacji nielegalnych imigrantów do Rwandy

W dniach 9-11 października Sąd Najwyższy wysłucha argumentów ws. deportacji nielegalnych imigrantów do Rwandy. W kwietniu 2022 roku Wielka Brytania zawarła umowę z rządem Rwandy, na mocy której Brytyjczycy uzyskali możliwość deportowania do środkowo-wschodniej Afryki nielegalnych imigrantów zatrzymanych przez służby na kanale La Manche. Jednak w czerwcu tego roku Sąd Apelacyjny uznał, że Rwanda nie jest krajem bezpiecznym. A to oznacza, że deportowanie tam nielegalnych imigrantów jest niezgodne z prawem.

Deportacje nielegalnych imigrantów do Rwandy – czy będą legalne?

Sprawa deportacji nielegalnych imigrantów do Rwandy ciągnie się w zasadzie od momentu podpisania przez Wielką Brytanię stosownej umowy z rządem tego niewielkiego państwa w środkowo-wschodniej Afryce. Czyli od kwietnia 2022 roku. Najpierw odwołania na nielegalność takich deportacji składali prawnicy. Później o interwencję w tym względzie pokusił się sam Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. W końcu w grudniu 2022 roku sąd brytyjski uznał, że umowa zawarta z Rwandą jest zgodna z prawem, ale gdy od orzeczenia złożono apelację, to Home Office przegrał sprawę.

Sąd Apelacyjny uznał, że deportacje imigrantów złapanych na nielegalnym przekraczaniu kanału La Manche nie mieszczą się w granicach prawa. Dlaczego? Dlatego że Rwandy nie można uznać za kraj bezpieczny. Sędziowie poddali w wątpliwość, czy służby Rwandy są w stanie realnie zapewnić bezpieczeństwo osobom ubiegającym się o azyl. Jednym słowem istnieje spore ryzyko, że ludzie, którzy trafią do Rwandy, będą zawracani do swoich krajów nawet wówczas, gdy grożą im na miejscu prześladowania.

Home Office liczy na pozytywne orzeczenie Sądu Najwyższego

Wysłuchanie w sprawie legalności umowy zawartej przez rząd brytyjski z władzami Rwandy potrwa trzy dni. Home Office bardzo liczy na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Zwłaszcza z uwagi na przyjęty przez Partię Konserwatywną kierunek polityki migracyjnej. A tym jest stanowcze zwalczanie nielegalnej imigracji na Wyspach. Tylko na ostatnim zjeździe torysów premier Rishi Sunak zapowiedział, że „zrobi wszystko, co konieczne, aby zatrzymać łodzie” na kanale La Manche.

– W żadnym wypadku nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być. Ale nie pozwólcie, by ktokolwiek wmówił wam, że nie robimy postępów. Robimy je i osiągniemy to [czego chcemy]. Nasze nowe prawo będzie gwarancją tego, że jeśli ktokolwiek przyjedzie tu nielegalnie, to zostanie zatrzymany i szybko wydalony. Mam pewność, że kiedy zaczną się regularne loty do Rwandy, to łodzie przestaną przypływać. (…) Jestem przekonany, że nasze podejście jest zgodne z naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi. (…) Zrobię wszystko, co konieczne, aby zatrzymać łodzie – powiedział niedawno premier, przemawiając do zebranych na konferencji członków Partii Konserwatywnej.

