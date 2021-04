Sąd Najwyższy nakazał Ryanairowi wypłatę zwrotów klientom, których loty zostały odwołane w wyniku strajków

Jeśli Wasze loty zostały opóźnione lub odwołane w wyniku strajków w Ryanairze w roku 2018, macie prawo do zwrotu pieniędzy.

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego Ryanair musi wypłacić zwroty za bilety tysiącom osób, których loty zostały odwołane lub opóźnione w wyniku strajków pilotów i załogi, które miały miejsce w roku 2018.

Ryanair nie chciał oddać klientom pieniędzy za odwołane loty, do których doszło w wyniku strajku niezadowolonych pilotów i załogi, a tłumaczył to zaistnieniem „wyjątkowych okoliczności”. Z kolei Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority - CAA) był innego zdania i oddał sprawę do sądu.

Ryanair musi zwrócić klientom pieniądze

Urząd Lotnictwa Cywilnego twierdził, że pasażerowie, których loty zostały odwołane lub opóźnione w wyniku strajków w 2018 roku, mają prawo do zwrotu swoich pieniędzy zgodnie z unijnym prawem. Według prawa UE pasażerowie mogą złożyć skargę EU261 w sprawie lotów opóźnionych o trzy godziny i więcej, lotów odwołanych lub w przypadku, gdy nie wpuszczono ich na pokład samolotu.

W czwartek Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie zgadzając się z argumentacją Urzędu Lotnictwa Cywilnego i nakazał Ryanairowi wypłatę zwrotów pasażerom poszkodowanym w wyniku strajków w 2018 roku.

Strajki w Ryanairze

Strajki pilotów i załogi Ryanaira, które odbyły się w 2018 roku, wywołały chaos na europejskich lotniskach, a klienci byli zmuszeni często do rezygnacji z zaplanowanych wyjazdów wakacyjnych lub opłacenia innych lotów, aby móc wrócić do domu, co naraziło ich na dodatkowe koszty.

Paul Smith, dyrektor CAA powiedział:

- Wierzymy, że pasażerowie ci byli chronieni przez prawo, a Ryanair nie może twierdzić, że jego opóźnione i odwołane loty były efektem „wyjątkowych okoliczności”.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.