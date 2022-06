Są wyniki Cenzusu 2021 dla Anglii i Walii. Widać efekt Brexitu

Populacja mieszkańców Anglii i Walii wynosi prawie 60 milionów – wynika z ostatniego Cenzusu przeprowadzonego w marcu 2021 roku, którego pierwsze statystyki właśnie podało ONS.

Office for National Statistics właśnie podało wyniki ostatniego Cenzusu, który został przeprowadzony a marcu 2021 roku. Okazuje się, że w Anglii i Walii mieszka 59 597 300 osób – jest to największa populacja, którą odnotowano podczas wszystkich Cenzusów dla Anglii i Walii. W porównaniu z Cenzusem przeprowadzonym w marcu 2011 roku mamy wzrost o 3,5 miliona, czyli o 6,3 proc.

Cenzus 2021 – wyniki dla Anglii i Walii

ONS podało wyniki dla Anglii i Walii, z kolei dla Szkocji statystyki dotyczące populacji nie zostaną opublikowane aż do przyszłego roku. Z Cenzusu 2021 wynika, że w Walii mieszka 3 107 500 osób, a w Anglii 56 489 800 osób.

Mimo o 6,3 proc. większej populacji w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2011, mamy tak naprawdę do czynienia ze zwolnieniem wzrostu populacji. W Cenzusie z 2011 roku odnotowano bowiem większy, bo 7,1-procentowy wzrost populacji.

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że ubiegłoroczny Cenzus był przeprowadzany po Brexicie, który doprowadził do ograniczenia imigracji. Ze względu m.in. na fakt, że przez swoje ograniczenia Wielka Brytania straciła na atrakcyjności, mniej imigrantów chce osiedlać się na Wyspach, a część z tych, którzy żyli tutaj od wielu lat zweryfikowało swój stosunek do tego kraju po referendum i zdecydowało się na wyjazd z UK.

Wracając do Cenzusu - większość obszarów Władz lokalnych odnotowała wzrost liczby ludności – z najwyższym w londyńskim Tower Hamlets (22,1 proc.) i Dratford w hrabstwie Kent (20 proc.).

Obszary, w których odnotowano największy spadek ludności to Kensington i Chelsea w Londynie (9,6 proc.) oraz Westminster (6,9 proc.). Według klasyfikacji regionalnej Wschodnia Anglia odnotowała największy wzrost populacji wynoszący 8,3 proc. w porównaniu z Walią, w której odnotowano wzrost o zaledwie 1,4 proc. – najniższy.

Starzejące się społeczeństwo

Cenzus 2021 pokazał nam także, jak bardzo starzeje się społeczeństwo Anglii i Walii. Prawie jedna na pięć osób (18,6 proc.) ma obecnie 65 lat lub więcej, co stanowi wzrost z 16,4 proc. w porównaniu do 2011 roku.

Oddzielne dane zostały opublikowane dla Irlandii Północnej w zeszłym miesiącu i pokazały, że liczba ludności w dniu spisu była rekordowa 1 903 100 – większa o 92 200, czyli 5 proc. w porównaniu do roku 2011.

W Cenzusie 2021 wzięło udział ponad 20 milionów gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Rekordowe 89 proc. ankiet zostało wypełnionych online. Dane ONS pokazują, że 51 proc. populacji to kobiety, a 49 proc. to mężczyźni – niewielka zmiana w porównaniu z 2011 rokiem, kiedy to kobiety stanowiły 50,8 proc. a mężczyźni 49,2 proc.

Inne dane będą publikowane etapami w ciągu najbliższych dwóch lat, w tym m.in. dane dotyczące pochodzenia etnicznego, religii, rynku pracy, edukacji i mieszkalnictwa. Po raz pierwszy zostaną udostępnione też informacje na temat weteranów sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Spis ludności w Wielkiej Brytanii odbywa się co 10 lat i stanowi najdokładniejsze szacunki dotyczące demograficznego składu kraju. Jego wyniki są wykorzystywane przez szereg organizacji, w tym rządy, rady i przedsiębiorstwa, stanowią podstawę wszystkiego – od obliczeń wzrostu gospodarczego i bezrobocia po pomoc w planowaniu szkół, usług zdrowotnych i połączeń transportowych.

