„Rzeźnik z Polski” zgodził się na spotkanie z matką Libby Squire, kobiety którą zgwałcił i zamordował

Matki Libby Squire chce spotkać się z mordercą swojej córki. Lisa Squire chce dowiedzieć się, co dokładnie stało się z jej córką po tym, jak została uprowadzona przez przyszłego oprawcą, którym okazał się mężczyzna pochodzący z Polski. Chce wiedzieć, jakie były jej ostatnie chwile życia. Czy do ich spotkania jednak dojdzie?

Matka zamordowanej 21-letniej studentki z Hull ujawniła, że ​​„drapieżnik seksualny”, który zgwałcił i następnie zabił Libby Squire, zgodził się z nią spotkać w więzieniu, jak podaje serwis informacyjny „Sky News”. Zaaranżowanie takiego spotkania nie jest jednak takie łatwe. Lisa Squire znajduje się w trakcie organizowania rozmowy z obecnie 28-letnim Polakiem za pośrednictwem organizacji charytatywnej. Matka ofiary przyznała, że ze strony oprawcy takie postępowanie jest „całkiem odważne”.

„Chce dowiedzieć się jak umarła moja córka” - tłumaczy powody swojej chęci zobaczenia się z Polakiem w rozmowie z BBC Look North pani Squire. „Codziennie przychodzi mi do głowy mnóstwo pytań, ale największym z nich jest właśnie to — jak umarła?”. Pytana przez brytyjskich dziennikarzy, czy sądzi, że sprawca udzieli odpowiedzi na jej pytania, przyznała, że „nie sądzi”, iż może stać się to teraz. Wierzy jednak, że może mieć to miejsce „w nadchodzących latach”. Ta niewiedza jest źródłem cierpienia, jak ujawniła BBC kobieta, która pracuje jako pielęgniarka na oddziale neonatologicznym.

Czego po naszym rodaku oczekuje matka jego ofiary?

„Wielu ludzi tego nie rozumie – nie nienawidzę go” – komentował Lisa Squire, tym razem na łamach Sky News. „W zasadzie nie odczuwam w stosunku do niego żadnych uczuć. Nie nienawidzę go, bo nigdzie by mnie to nie zaprowadziło. Dla mnie uczucie gniewu jest bardzo destrukcyjne. To bardzo wyczerpujące, a im więcej czasu pochłaniałaby moja złość, to miałabym mniej czasu na myśleniu o Libby, na opiekę nad innymi dziećmi i sprawy rodzinne” - uzupełniała.

„Nie jestem na niego zła. Nie chcę mu wybaczyć. Nie chcę zrozumieć, dlaczego zrobił to, co zrobił. Chcę tylko informacji od niego. Bardzo zależy mi na tym, żeby dowiedzieć się, co stało się w ciągu ostatnich 20 minut życia mojej córki”. Kobieta mieszkająca w High Wycombe w Buckinghamshire zaznacza, że jest to dla niej bardzo ważne. „Znam większość jej koleżanek i zawsze była ze mną w kontakcie, więc wiem, co robiła rano, po południu i wieczorem. Nie wiem jednak, co wydarzyło się ostatniego dnia jej życia”.

Jednocześnie, pani Squire nie jest przekonana, że ​​zabójca jej córki może się zmienić.

Czy do tego spotkania w ogóle dojdzie?

Matka ofiary zaznaczała, że termin spotkania nie został jeszcze wyznaczony, a przebywający w więzieniu Polak nakreślił pewne warunki, których spełnienie nie zostało jeszcze odpowiednio rozwiązane. „Dotarliśmy do etapu, na którym zgodził się ze mną zobaczyć, ale zmienił niektóre parametry [spotkania]. Dla mnie bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się, jak umarła. Muszę to wiedzieć. Czy mu uwierzę, jeśli mi powie? Nie wiem. Wiem, że chcę zadać mu wiele pytań” - podsumowała.

Przypomnijmy, brytyjski sąd w lutym 2021 roku wydał wyrok w głośnej sprawie śmierci Libby Squire. Polak, który był oskarżony o zgwałcenie i zabicie 21-letniej studentki z Hull, został uznany za winnego zbrodni, które były mu zarzucane. Nasz dopuścił się tej zbrodni w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2019 roku w Hull we wschodniej Anglii. Według wersji wydarzeń, która została przedstawiona przez prokuraturę, nasz rodak późnym wieczorem ruszył „na łowy”, w poszukiwaniu ofiary, którą będzie mógł wykorzystać seksualnie. Stała się nią 21-letnia studentka filozofii, która uczyła się na lokalnym uniwersytecie. Sprawca zauważył ją pod jednym z klubów nocnych. Znajdowała się pod wpływem alkoholu. Na nagraniach CCTV widać wyraźnie, jak wsiada do samochodu naszego rodaka. Później, miał ją zgwałcić, zabić, a jej ciało wyrzucić do rzeki.

Przypomnijmy, poszukiwania ciała Libby Squire trwały bardzo długo. Dopiero po dwóch miesiącach udało się je znaleźć ujściu rzeki Humber do morza.

Początkowo mężczyzna zaprzeczał tym wszystkim oskarżeniom. Przyznał się, że jeździł po mieście, szukając kobiety chętnej na spędzenie z nim kilku intymnych chwil. Przyznał, że uprawiał seks z 21-letnią Squire, ale zapewniał, że miało to miejsce za obopólną zgodą i w żaden sposób nie przyczynił się do jej śmierci. Przed sądem zwracano uwagę, że zeznania naszego rodaka były niespójne, a także zdarzało mu się składać fałszywe zeznania. Wówczas tłumaczył się, że kłamał przed sądem, bo po prostu nie chciał, żeby jego żona dowiedziała się o jego zdradzie.

Przypominamy dramatyczną historię Libby Squire i „rzeźnika z Hull”

Ostatecznie Polak zmienił swoje zeznania, gdy ujawniono wyniki sekcji zwłok oraz testów DNA. Przypomnijmy również, że niejako przy okazji dochodzenia w sprawie studentki ustalono, że mężczyzna ma na koncie inne przestępstwa. Dopuścił się trzykrotnego włamania, czterokrotnego aktu podglądactwa oraz dwukrotnego nieprzyzwoitego zachowania. Polak włamywał się do pobliskich nieruchomości, aby kraść (między innymi zabawki erotyczne, wibratory, kondomy i damskie majtki) oraz podglądać kobiety podczas czynności seksualnych.

Dodajmy również, że nasz rodak przebywa w UK od 2014 roku. Z zawodu jest rzeźnikiem, więc niektóre z brytyjskich bulwarówek chętnie opisywały go jako „rzeźnika z Polski” lub „rzeźnika z Hull”. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

