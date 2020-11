Rzeka w Londynie - najciekawsze fakty o Tamizie

Rzeka Tamiza jest drugą największą rzeką w Wielkiej Brytanii, po rzecze Severn i największą rzeką w Anglii. Jej źródło znajduje się w pasmach wzgórz wapiennych Cotswold, na wysokości około 110 metrów, w okolicach miejscowości Kemble.

Tamiza ma długość aż 346 kilometrów (215 mil). Przepływa między innymi przez Oksford (gdzie nazywa się Isis), Reading, Henley-on-Thames, Windsor oraz Londyn. Uchodzi do Morza Północnego tworząc estuarium, które rozpoczyna się już w Londynie, kilkadziesiąt kilometrów od morza.

Wzdłuż biegu najsłynniejszej brytyjskiej rzeki znajduje się 45 śluz nawigacyjnych wraz z jazami towarzyszącymi. Obszar zlewiska obejmuje dużą część południowo-wschodniej i niewielką część zachodniej Anglii; rzeka zasilana jest przez co najmniej 50 nazwanych dopływów. Wśród głównych dopływów Tamizy wymienia się Windrush, Cherwell, Thame, Kennet, Wey, Mole, Lea, Roding, Medway, Churn, Colne oraz Evenlode. Mało kto wie, ale rzeka ta zawiera ponad 80 wysp!

Tamiza - rzeka Londynu

Tamiza jest nazywana rzekę setek mostów. Pierwszy most na Tamizie został zbudowany przez jeszcze w czasach, gdy Wyspy Brytyjskie były rządzone przez Rzymian. Do roku 1750 roku był on jedynym mostem łączącym dwa brzegi rzeki Londynu. Niestety, nie dotrwał on do naszych czasów, ale na jego miejscu zbudowano jedną z ikon współczesnego UK, czyli London Bridge. Obecnie brzegi Tamizy łączone są przez około 200 mostów. Najdłuższym z nich jest Queen Elizabeth II Bridge. Ma on 812 metrów długości. Pośród najbardziej znanych można wymienić Westminister Bridge, Tower Bridge i Millenium Bridge.

Jeśli wierzyć źródłom historycznym to rzeka Tamiza w Londynie miała... zamarznąć. Historia zna osiem takich przypadków. Powodem były przęsła umieszczone na moście London Bridge, które hamowały nurt rzeki i przyczyniły się do zamarznięcia jej wód. Mieszkańcy stolicy na zamarzniętej tafli organizowali festyny i jeździli na łyżwach.

Czy Tamiza to wciąż rzeka pozbawiona życia i pełna brudu?

Do lat 60. minionego wieku Tamiza była jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek na świecie. W jej wodach nie występowały praktycznie żadne organizmy żywe - była całkowicie pozbawiona biocenozy! Do tamtych czasów jej wody był odwiedzane przez rekiny, delfiny, foki, a jeszcze 200 lat obecność koników morskich był czymś normalnym w ujściu Tamizy do Morza Północnego.

Niestety, tak bujne życie do Tamizy nie powróciło, ale dzięki olbrzymim wysiłkom z roku na rok stan wód się poprawia. W rzece Londynu znów pojawia się życie i powróciły do niej ryby - obecnie szacuje się, że może w niej żyć 125 gatunków ryb.

Jeśli mieszkacie w Londynie i pijecie wodę z kranu, to bardzo prawdopodobne, że czerpana jest ona właśnie z rzeki Tamizy! Aż 2/3 wody pitnej w brytyjskiej stolicy ma pochodzić właśnie z rzeki Londynu!

