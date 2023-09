Kryzys w UK Rządowy program pomoże zaoszczędzić do 400 funtów na energii

W ramach programu Great British Insulation Scheme brytyjski rząd wyda 1 miliard funtów na dotacje dla domów, które pomogą poprawić ich efektywność energetyczną, a w efekcie zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie.

Ponad 300 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii może liczyć na państwową pomoc w obniżeniu rachunków za prąd i gaz. Będzie ona możliwa w ramach nowego rządowego programu oferującego poprawę efektywności energetycznej domu. W ramach programu Great British Insulation Scheme wydany zostanie 1 miliard funtów. Środki te zostaną przeznaczone na dotację dla domów o niskim wskaźniku efektywności energetycznej i objętych niższymi stawkami podatku lokalnego.

Pieniądze te przeznaczone zostaną na inwestycje mające na celu poprawę termoizolacji. Według szacunków władz UK dzięki tym nakładom będą możliwe oszczędności od 300 do 400 funtów w skali roku. Program ruszył 14 września 2023 i będzie funkcjonował do marca 2026 roku.

Kto może kwalifikować się do Great British Insulation Scheme?

Aby kwalifikować się do programu, właściciele danego domu muszą należeć do grupy od A do D w Anglii (pod względem opłacania council tax) oraz do grup A do E, jeśli dom znajduje się w Szkocji lub Walii. Domy muszą także posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej (EPC) na poziomie D lub niższym. Dodajmy, iż ocena EPC to ocena efektywności energetycznej nieruchomości, przedstawiana w skali od A, która jest najbardziej wydajna, do E, która jest najmniej wydajna.

Modernizacje w ramach tego programu obejmują izolację ścian, poddaszy i podłóg, instalację pomp ciepła, paneli słonecznych, podwójnych szyb, oświetlenia niskoenergetycznego i elektrycznych grzejników akumulacyjnych. Dotacja na modernizację domu jest dostępna tylko dla określonych kodów pocztowych. Aby się o nią starać, należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem władz lokalnych.

Rząd „jest zdeterminowany, aby pomóc rodzinom”

Sekretarz bezpieczeństwa energetycznego Claire Coutinho powiedziała, że rząd „jest zdeterminowany, aby pomóc rodzinom w ociepleniu swoich domów na zimę i oszczędzaniu na kosztach energii”.

– Nasz program pomoże setkom tysięcy ludzi, w tym niektórym z najbardziej wrażliwym członków społeczeństwa. Dzięki niemu możliwa będzie modernizację, której potrzebują ich domy, która jednocześnie obniży rachunki za energię — komentuje Coutinho.

Nowy program będzie realizowany równolegle z istniejącym programem Energy Company Obligation. Program ECO zapewni bezpłatne ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej domów, takie jak izolacja, pompy ciepła i panele słoneczne. Jest on dostępny dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

