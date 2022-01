Rządowy program First Homes. Zakup domu łatwiejszy dla key workers

Fot. Getty

Na jakich zasadach działa rządowy program First Homes i kto dokładnie może skorzystać z ułatwień w zakupie nieruchomości w UK?

Program First Homes został uruchomiony w czerwcu 2021 roku i jest jedną z najnowszych rządowych inicjatyw w kwestii zwiększenia dostępu do zakupu domów i mieszkań dla zwykłych mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Jak działa rządowy program First Homes

Na czym dokładnie polega program First Homes? Osobom spełniającym określone kryteria rząd oferuje możliwość zakupu wybranych nowych domów po cenach obniżonych nawet o 30 proc. Rabat ma być przechodni, co oznacza, że kupując dom po okazyjnej cenie, sprzedamy go później z takim samym rabatem.

Należy również pamiętać, że ustalono sztywną maksymalną cenę nieruchomości – już po odliczeniu rządowej zniżki. W Londynie domu sprzedawane w ramach programu First Homes nie mogą być droższe niż 420 000 GBP, natomiast wszędzie poza stolicą UK ceny nie mogą przekraczać 250 000 GBP.

Program skierowany jest między innymi do osób pracujących w zawodach zaliczanych do key workers, choć aby kwalifikować się do rządowej pomocy trzeba spełnić cały szereg warunków. Przede wszystkim, potencjalni nabywcy to osoby, które zarabiają mniej niż 80 000 GBP rocznie (lub 90 000 GBP w Londynie) oraz zaciągną kredyt hipoteczny w celu pokrycia co najmniej 50 proc. ceny zakupu nieruchomości, przy depozycie w wysokości 5 proc. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na oficjalnych stronach rządowych: www.gov.uk/guidance/first-homes.