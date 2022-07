Rządowe wsparcie w ramach Cost of Living Support jest niewystarczające, alarmują eksperci

Rząd powinien zaoferować większą pomoc w zakresie dopłat do rachunków za energię, jak wynika z raportu komisji parlamentarnej. Wzrost opłat zimą będzie wyższy, niż się pierwotnie spodziewano.

Przypomnijmy, w obliczu drastycznego wzrostu kosztów życia w UK, władze zdecydowały się wprowadzić pomoc finansową w ramach Cost of Living Support. W lipcu zaczęto wypłacać pierwsze środki z tego programu. Ponad osiem milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii ma otrzymać 326 funtów do końca lipca, a druga wypłata w wysokości 324 funtów ma nastąpić jesienią. Jest to część pakietu rządowego o wartości 37 miliardów funtów, który ma pomóc rodzinom w opłaceniu wyższych rachunków za energię, żywność i paliwo. Ponadto, osoby niepełnosprawne będą mogły liczyć na dodatek w wysokości 150 funtów, a emeryci na dodatek w wysokości 300 funtów. Z kolei dostępny dla wszystkich Energy Bills Support Scheme wypłacony zostanie w wysokości 400 funtów. Sęk w tym, że jak wynika z obliczeń zawartych z raportu Business Committee to wciąż za mało...

Przeczytaj koniecznie: Podano dokładną datę wypłaty pierwszej części środków finansowych w ramach Cost of Living Support

Czy pomoc rządowa okaże się niewystarczająca?

Wysokość rządowego wsparcia została ustalona, gdy spodziewano się, że podwyżki rachunków za energię sięgną około 800 funtów. Obecnie, te prognozy mają się nijak do zapowiedzi Ofgemu, bo koszty po prostu wzrosną jeszcze bardziej. Według analiz Cornwall Insight w październiku za "typowy" rachunek zapłacimy 3244 funtów rocznie, a w styczniu - już 3363. Dodajmy, że obecnie taki rachunek wynosi około około 2000 funtów rocznie, po kwietniowej podwyżce sięgającej 700 funtów.

Raport Business Committee stwierdził, że rządowy pakiet wsparcia "nie jest już wystarczający". "Wpływ kryzysu cen energii na gospodarstwa domowe prawdopodobnie spowoduje niedopuszczalny wzrost ubóstwa energetycznego i trudności tej zimy" – czytamy w raporcie.

Ile zapłacimy za ogrzewanie i prąd zimą?

"Rząd musi natychmiast zaktualizować swoje wsparcie, kierując je do klientów o niskich dochodach, ubogich w paliwo i znajdujących się w niestabilnej sytuacji, oraz opracować program wspierania klientów wrażliwych, aby przyspieszyć spłatę zadłużenia energetycznego wynikającego z tego kryzysu" - czytamy dalej.

Odpowiadając na ten raport, strona rządowa broni swojego programu. "Żaden rząd krajowy nie jest w stanie kontrolować globalnej presji inflacyjnej, jednak wprowadziliśmy nadzwyczajny pakiet wsparcia, aby pomóc gospodarstwom domowym" - czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!