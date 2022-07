Rząd zwoła dzisiaj nadzwyczajne spotkanie Cobra w związku upałami

Ministrowie wezmą dzisiaj udział w nadzwyczajnym spotkaniu Cobra ze względu na rekordowo wysokie temperatury w Anglii, w celu omówienia sposobów reagowania. Posiedzenie ma poprowadzić minister z gabinetu, Kit Malthouse.

Dzisiejsze spotkanie nadzwyczajne Cobra będzie już drugim w tym tygodniu. Pierwsze miało miejsce w poniedziałek i również dotyczyło zbliżających się ekstremalnych upałów. Po tym jednak, jak w piątek Met Office wydało pierwsze w historii czerwone ostrzeżenie dotyczące wysokich temperatur, rząd musi omówić sposoby reagowania.

Ekstremalne upały w UK

Meteorolodzy poinformowali, że istnieje 80 proc. szans na to, że temperatury w kraju przekroczą 38,7 stopni Celsjusza, co stanowiło rekord do tej pory. W ciągu tego weekendu ma robić się coraz goręcej, a we wtorek będziemy mieć do czynienia z apogeum upałów.

Bursztynowe ostrzeżenie przed upałem obejmuje znaczną część Anglii i Walii od niedzieli do wtorku. Tymczasem czerwone ostrzeżenie na poniedziałek i wtorek obejmuje obszar od Londynu do Manchesteru i Vale of York.

Przewiduje się, że sobotnie temperatury w ciągu dnia w Londynie wyniosą około 27 stopni Celsjusza, w Cardiff 26 stopni, w Belfaście 23 stopnie i w Edynburgu 21 stopni. W niedziele z kolei mogą osiągnąć 30 stopni w stolicy, 27 stopni w Cardiff, 24 stopnie w Belfaście i 23 w Edynburgu.

Spotkanie Cobra bez Borisa Johnsona?

Partia Pracy zdążyła już skrytykować Borisa Johnsona po tym, jak – według doniesień – miał być nieobecny na spotkaniach Cobry. Angela Rayner, zastępca przywódcy Partii Pracy, powiedziała:

- Boris Johnson znowu zaginął w akcji. Wraca do swoich starych sztuczek pomijania ważnych spotkań Cobry. Gdzie jest plan świadczenia podstawowych usług i jak zapewnić bezpieczeństwo ludziom w pracy, w transporcie, w szkołach, szpitalach i domach opieki? Społeczeństwo nie będzie miało zaufania do tego konserwatywnego rządu zombie (...). Jeśli nadal nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za pracę, powinien natychmiast odejść.

