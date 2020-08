Rząd zmienia wytyczne dot. noszenia maseczek w szkołach w Anglii

Brytyjski rząd zmienia wytyczne w kwestii obowiązku noszenia maseczek w szkołach - uczniowie niektórych secondary schools będą musieli zakrywać twarze na szkolnych korytarzach, a dyrektorzy zyskali pewną swobodę wprowadzania obowiązku noszenia masek w swoich szkołach.

Brytyjski minister edukacji Gavin Williamson tłumaczy, że powodem zmiany rządowych wytycznych były zaktualizowane zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia w tej kwestii. "Na każdym etapie stosowaliśmy się do najnowszych porad medycznych i naukowych" - zaznacza Williamson, ale trzeba uściślić, że zdecydowany zwrot w polityce rządu następuje po tym, jak na władze silne naciski wywierały środowiska edukacyjne i szkolne. Geoff Barton ze związku dyrektorów Association of School and College Leaders (ASCL) zwracał uwagę na niejasne wytyczne i nawoływał rząd do zmian w tym zakresie.

Początkowo władze trwały przy swoim zdaniu. Jeszcze na początku tygodnia rzecznik Downing Street 10 wykluczał jakiekolwiek zmiany dotyczące stosowania maseczek w szkołach...

Brytyjski rząd zmienia decyzję

We wtorek wieczorem w Department for Education podjęto decyzję, aby zakrywanie twarzy było obowiązkowe w pomieszczeniach wspólnych, w których siłą rzeczy trudno jest zachować dystans społeczny (na przykład na korytarzach). Dotyczy to jednal tylko szkół średnich w tych regionach, w których obowiązują blokady z powodu zwiększonej "obecności" koronawirusa. Od wtorkowego wieczoru były to Greater Manchester, Lancashire i West Yorkshire, Leicester, Luton i Northampton.

Zaznaczmy, że te wytyczne nie obejmują sal lekcyjnych (gdzie ryzyko zakażenia według DfE jest mniejsze i zakrywanie twarzy może utrudniać proces nauczania) i nie dotyczą uczniów szkół podstawowych (primary schools).

Jak będą wyglądały nowe regulacje dotyczące noszenia maseczek w szkołach?

Natomiast władze innych secondary schools będą mogły podejmować decyzje w tej kwestii samodzielnie, jeśli uznają, że "jest to właściwe w ich szczególnych okolicznościach".

Nowe wytyczne, które zaczną obowiązywać od 1 września na terenie Anglii mogą zostać zaostrzone "jeśli wskaźnik R wzrośnie w całym kraju", zaznacza brytyjski Department for Education. W Szkocji już wcześniej wprowadzono podobne obostrzenia, a w Walii decyzja w tej kwestii ma zostać podjęta dziś. Z kolei w Irlandii Północnej uczniowie szkół ponadpodstawowych będą proszeni o noszenie nakryć twarzy w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Warto dodać, że decyzja premiera Borisa Johnsona w kwestii zakrywania twarzy w szkołach może odbić się szerokim echem w Partii Konserwatywnej. Jak czytamy na łamach "Guardiana" wielu parlamentarzystów rządzącego stronnictwa była wyraźnie przeciwna odejściu od pierwotnych założeń i "ugięciu" się w kwestii maseczek.