Rząd zapowiada 500 mln funtów dodatkowej pomocy dla brytyjskich rodzin

Fot: Pixabay

Setki tysięcy rodzin mieszkających w UK ma otrzymać dodatkowe wsparcie w ramach rządowego pakietu wartego pół miliarda funtów. Kanclerz Rishi Sunak ma ogłosić szereg inwestycji, które zapewnią dzieciom "najlepszy możliwy start w życie".

Częścią brytyjskiego budżetu na rok 2022, który ma zostać ogłoszony 27 października 2021 roku ma być, specjalny pakiet inwestycji w ramach pomocy dla brytyjskich rodzin. Jego wartość szacowana jest na 500 milionów funtów. "Namiętnie wierzę, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie młodym rodzinom i ich dzieciom jak najlepszego startu w życie" - komentował nieco górnolotnie szef brytyjskiego resortu finansów, Rishi Sunak, cytowany przez "The Guardian". "Wiemy, że pierwsze tysiąc jeden dni życia dziecka są najważniejszych w jego rozwoju. Dlatego cieszę się, że ta inwestycja zagwarantuje tysiącom rodzin w całej Anglii wsparcie w prowadzeniu zdrowego i szczęśliwego życia".

Rząd UK obiecuje pół miliarda funtów na pomoc rodzinom

Tyle bombastycznych deklaracji, a jak wyglądają konkrety w tej kwestii? Około 80 milionów funtów zostanie przeznaczonych na utworzenie kolejnych 75 ośrodków rodzinnych (tzw. "family hubs") w całej Anglii. Staną się one zcentralizowanymi ośrodkami wsparcia dla rodzin, w których otrzymamy dostęp do wszelkiej pomocy w jednym miejscu. Kolejne 100 milionów funtów zostanie przeznaczone na wsparcie zdrowia psychicznego przyszłych rodziców, a 120 milionów funtów zostanie zainwestowanych w inne kompleksowe programy wsparcia rodziny.

Około 300 000 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji otrzyma również dodatkowe 200 milionów funtów w postaci dodatkowego wsparcia. Chodzi tu głownie o pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą prowadzić do rozpadu rodziny. Programy rodzicielskie zasilone zostaną 50 milionami funtów, a 10 milionów funtów zostanie przeznaczone na inicjatywę Start4Life, która oferuje pomoc i porady NHS w początkowym okresie bycia rodzicem.

W budżecie Rishiego Sunaka te pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje

Te plany Partii Konserwatywnej zostały już skrytykowane przez opozycję. Partia Pracy stwierdziła, że ten pakiet inwestycyjny jest jedynie zasłoną dymną dla torysów, którzy w przeszłości mocno oszczędzali na wsparciu dla rodzin. Zdaniem Labour nawet jeśli dojdzie do realizacji tych planów, to nie wystarczą one do zrekompensowania zamknięcia ośrodków Sure Start.