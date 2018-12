Rząd wycofuje się z wcześniejszych zapewnień wobec imigrantów z UE. Chce wprowadzić więcej restrykcji

Mimo wcześniejszych zapewnień Theresy May oraz ministra spraw wewnętrznych dawanych imigrantom z UE w sprawie gwarancji praw nawet w przypadku twardego Brexitu, Ministerstwo ds. Wyjścia z UE opublikowało notatkę wyjaśniającą, z której wynika, że program związany z zapewnieniem imigrantom z UE statusu osoby osiedlonej (settled status) będzie kontynuowany, jednak będzie już „mniej hojny” w porównaniu z tym, jaki został zawarty w porozumieniu z UE (withdrawal agrement).

Organizacje, które walczą o zapewnienie praw imigrantom z UE po Brexicie, mówią, że działania rządu są „nie do zaakceptowania”. Według nich przeciętny obywatel pochodzący z krajów Unii i mieszkający na Wyspach nie powinien płacić za to, że brytyjskim politykom nie udało się osiągnąć zadowalającej dla nich umowy ws. Brexitu. Organizacje apelują zarówno do strony unijnej jak i brytyjskiej, aby uchwaliły ustęp dotyczący praw imigrantów z UE, nawet jeśli nie dojdzie do umowy ws. Brexitu.

Według wyjaśniającej notki Ministerstwa ds. Wyjścia z UE „mniej hojna” wersja dotycząca zagwarantowania praw po (twardym) Brexicie będzie dotyczyć skróconego czasu przeznaczonego na aplikacje o status osoby osiedlonej, jak również ma zostać zniesione prawo do pełnej apelacji oraz łatwiej będzie deportować osoby, które popełniły drobne przestępstwa.

Z kolei krewni osoby ubiegającej się o settled status, którzy nie pochodzą z krajów UE, zostaną objęci restrykcjami i będą musieli najpóźniej do 2022 roku zdecydować się, czy zamieszkają w Wielkiej Brytanii.

Ponadto brytyjski rząd zamierza w przypadku twardego Brexitu ograniczyć ochronę związaną m.in. z zagwarantowaniem imigrantom z UE właściwej emerytury.

W sprawie wypowiedział się Guy Verhofstadt, który oświadczył, że „obywatele unijni ani brytyjscy nie powinni być ofiarami twardego Brexitu, ani też kartami przetargowymi w negocjacjach”.