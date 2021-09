Rząd wycofał się z wprowadzenia paszportów covidowych! Nie będzie obostrzeń na imprezach masowych dla osób niezaszczepionych

Fot. Getty

Minister Zdrowia Sajid Javid ogłosił właśnie, że rząd wycofał się z wprowadzenia paszportów covidowych w Anglii. To oznacza, że również osoby niezaszczepione będą mogły swobodnie uczestniczyć w imprezach masowych.

Kwestia wprowadzenia paszportów covidowych wzbudza na Wyspach spore emocje, z czego rząd doskonale zdaje sobie sprawę. Dotychczas jednak Downing Street parł do wprowadzenia takich dokumentów dla osób chcących uczestniczyć w imprezach masowych, a zatem m.in. w imprezach organizowanych w klubach nocnych czy też w meczach piłkarskich. Jeszcze kilka dni temu minister ds. szczepień Nadhim Zahawi potwierdził w mediach, że paszporty covidowe wejdą w życie „z końcem września, gdy wszyscy [w Anglii] będą mieli możliwość pełnego zaszczepienia się” i że będą one wymagane „w dużych obiektach, w których może dojść do prawdziwego wzrostu liczby infekcji”. Ale w tej sprawie nastąpił właśnie zwrot o 180 stopni i rząd postanowił całkowicie zrezygnować z kontrowersyjnego pomysłu.

Społeczeństwo jest przeciwko paszportom covidowym

Decyzję dotyczącą porzucenia planu wprowadzenia paszportów covidowych wytłumaczył na antenie BBC minister zdrowia Sajid Javid. - Po prostu nie powinniśmy robić rzeczy dla zasady. Można śmiało powiedzieć, że większości ludzi pomysł [wprowadzenia paszportów covidowych] instynktownie się nie podoba. Słusznie się temu przyglądaliśmy i zbieraliśmy dowody. I choć powinniśmy zachować to w rezerwie, jako potencjalną opcję, to z przyjemnością mogę powiedzieć, że nie będziemy kontynuować planów dotyczących paszportów szczepionkowych – zaznaczył minister.

Informację przekazaną przez ministra pochwaliła zajmująca się prawami człowieka grupa Liberty. ”To zwycięstwo każdego, kto sprzeciwiał się [rządowemu] dyskryminującemu systemowi paszportów szczepionkowych. Będziemy obserwować, co będzie dalej, i będziemy przyglądać się szczegółom, aby upewnić się, że nasze prawa są bezpieczne” - czytamy w oświadczeniu grupy.