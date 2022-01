Rząd wstrzymuje tworzenie inteligentnych autostrad! Istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Fot. Getty

Rząd brytyjski wstrzymał się z tworzeniem inteligentnych autostrad, tzw. smart motorways. To ważna wiadomość, ponieważ wielu kierowców uważa te rozwiązania za niebezpieczne.

Wdrażanie inteligentnych autostrad, na których do ruchu dopuszczone są wszystkie pasy, zostało wstrzymane z powodu obaw o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W celu podjęcia dalszych kroków rząd poczeka na zgromadzenie stosownych danych dotyczących inteligentnych dróg szybkiego ruchu, które już funkcjonują w UK. Decyzja Departamentu Transportu to konsekwencja raportu Commons Transport Select Committee, w którym stwierdzono, że nie ma wystarczającej ilości danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na smart motorways, ani danych ekonomicznych, które uzasadniałyby kontynuację projektu. Wątpliwości w zakresie dalszego rozwijania inteligentnych autostrad, a zatem z wyłączeniem pasa awaryjnego i uznaniem go za kolejny pas jazdy, wyraził także konserwatywny poseł Sir Mike Penning, który w latach 2010-2012 wspierał rozwój takich autostrad. - Wydaje mi się nielogiczne, by wstrzymywać wdrażanie [inteligentnych autostrad all-lane-running (ALR) – przyp.red.] na podstawie tego, że potrzeba więcej danych dotyczących bezpieczeństwa i by jednocześnie umożliwiać dalsze działanie istniejących odcinków ALR. Z pewnością istniejące drogi należy szybko dostosować i pozostawić lewy pas w charakterze pasa awaryjnego – zaznaczył poseł.

Departament Transportu nie chce na razie zamykać istniejących autostrad

Departament Transportu oznajmił, że nie chce na razie zamykać istniejących inteligentnych autostrad. Natomiast z uwagi na obawy wielu kierowców w zakresie bezpieczeństwa tych dróg (i przypadków śmiertelnych na byłych pasach awaryjnych), na istniejących smart motorways dodane zostaną w miarę możliwości dodatkowe obszary, na których samochody, które uległy awarii, będą się mogły zatrzymać. Ponadto ma tam także zostać wprowadzona technologia identyfikacji zatrzymanych pojazdów. Na modernizację istniejących smart motorways rząd przeznaczy £900 mln w ciągu trzech lat. - Chociaż nasze wstępne dane pokazują, że inteligentne autostrady należą do najbezpieczniejszych dróg w Wielkiej Brytanii, ważne jest, abyśmy poszli dalej, aby ludzie czuli się bezpieczniej. Wstrzymanie programu jeszcze przed rozpoczęciem budowy [inteligentnych autostrad] i wprowadzenie wielomilionowych ulepszeń w istniejących programach da kierowcom pewność siebie i zapewni dane, których potrzebujemy do podjęcia dalszych kroków – zaznaczył minister transportu Grant Shapps.