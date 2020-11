Rząd w ostatniej chwili zmienił zasady noszenia maseczek w szkołach w Anglii. Sprawdź aktualne wytyczne

Fot. Getty

Angielskie środowiska nauczycielskie są zbulwersowane opieszałością rządu w przekazywaniu zasad, mających obowiązywać w szkołach podczas drugiego lockdownu. Na mniej niż 24 godziny przed wejściem w życie nowych restrykcji dyrektorzy szkół otrzymali wiadomość o konieczności wprowadzenia maseczek ochronnych. Których szkół to dotyczy i co dokładnie obejmują wytyczne?

Związek angielskich dyrektorów wyraził swoje oburzenie faktem, że rząd tak późno poinformował o nowych zasadach dotyczących maseczek ochronnych w secondary schools. Władze zapewniają jednak, że szkoły mają cały tydzień na dostosowanie się do wytycznych.

Maseczki w szkołach w Anglii - oficjalne zasady

Na oficjalnych rządowych stronach czytamy, że inne zasady obejmą uczniów primary schools, a inne uczniów secondary schools i college’ów.

W primary schools i innych placówkach edukacyjnych aż do Year 6 włącznie będą objęci zasadami takimi, jak do tej pory. Oznacza to, że ani uczniowie, ani nauczyciele, ani jakikolwiek personel szkolny oraz goście, nie będą musieli nosić maseczek ochronnych. Placówki mogą jednak według własnego uznania wprowadzić maseczki dla dorosłych w sytuacjach, gdy zachowanie dystansu społecznego jest utrudnione.

Kto nie musi nosić maseczki w Anglii? ZOBACZ WIDEO:

Z kolei w przypadku secondary schools oraz college’ów, maseczki powinni nosić zarówno uczniowie, jak i nauczyciele czy inne osoby dorosłe pracujące lub odwiedzające szkołę. Maseczki nie są jednak wymagane podczas lekcji - czyli w salach lekcyjnych. Obowiązek noszenia maseczki dotyczy poruszania się po terenie szkoły - po korytarzach, pomieszczeniach ogólnodostępnych, szczególnie gdy trudno zachować dystans społeczny. Są to zasady podobne, które do tej pory obowiązywały w Tier 2 i Tier 3. Uczniowie powinni nosić maseczki także, gdy podróżują do szkoły lub wracają po zajęciach do domu.

Rząd zwraca też uwagę na to, że niektóre osoby mogą być zwolnione z obowiązku noszenia maseczki i należy to uszanować. Aktualne informacje znajdują się na stronach rządowych: DRUGI LOCKDOWN W ANGLII. ZASADY W SZKOŁACH.