Rząd UK zmienia zdanie? Istnieje "85% szans" na utrzymanie dopłat do rachunków za energię na obecnym poziomie

Czyżby brytyjskie władze szykowały się do zwrotu w kwestii wysokości rachunków za energię? Pojawia się coraz więcej oznak tego, że brytyjski rząd zdecyduje się jednak nie obniżać wysokości dopłat do rachunków za energię.

Przypomnijmy, w kwietniu 2023 końca miał dobiec program Energy Price Guarantee w jego obecnym kształcie. W praktyce oznaczałoby to wzrost kosztów ponoszonych przez brytyjskie gospodarstwa domowe do 3000 funtów w skali rocznej. Początkowo mówiło się, iż w perspektywie marcowego budżetu rząd Rishiego Sunaka niechętnie patrzy na dopłacanie Brytyjczykom do rachunków. Źródła w Whitehall, na jakie powoływali się dziennikarze wyspiarskich mediów, wskazywały, że nie ma politycznej woli wydłużenie programu w jego obecny kształcie. Zamiast tego Jeremy Hunt chciał położyć nacisk na dodatkowe wsparcie, jakiego udziela najuboższym i najbardziej wrażliwym gospodarstwom domowym w ramach bardziej ukierunkowanego systemu wsparcia. Czy władze zmieniły w tej kwestii zdanie, pod naciskiem choćby mediów, organizacji charytatywnych i działaczy na rzecz praw konsumentów? Wiele na to wskazuje!





Według BBC Jeremy Hunt wydłuży program Energy Price Guarantee w obecnej formie

Jak donoszą dziennikarze BBC kanclerz skarbu ma przedłużyć Energy Price Guarantee w obecnej formie na kolejne trzy miesiące. Oficjalnie brytyjskie ministerstwo finansów odmówiła komentarza w tej sprawie. Kanclerz Jeremy Hunt do tej pory odmawiał przedłużenia wsparcia na obecnym poziomie, ale eksperci sugerują, że jest coraz bardziej prawdopodobne, że zmieni kurs w tej sprawie. W chwili obecnej polityka w tym względzie jest „w trakcie przeglądu”, a efekty tych działań poznamy wraz ze szczegółami budżetu na 2023, w dniu 15 marca.

Wszystko wskazuje na to, że brytyjskie resort finansów z pewnością nie wydłuży EPG na czas nieokreślony, ani nie rozszerzy w żaden sposób tego programu. Wydaje się, że wydłużenie będzie niejako zgodne z porami roku. Rodziny w UK będą mogły jeszcze liczyć na rządowe dofinansowanie w ostatnich tygodnia zimy i pierwszych wiosny, a dobiegnie końca latem, a więc gdy zapotrzebowanie na energię do ogrzania mieszkań przestanie mieć rację bytu.

Wsparcie rządu ma potrwać przez kolejne trzy miesiące

Ekspert ds. oszczędzania pieniędzy, Martin Lewis, uważa, że obecnie istnieje 85 procent szans, że w kwietniu nie zostaną wprowadzone zmiany w ramach Energy Price Guarantee, a wsparcie pozostanie na tym samym poziomie. Dla Lewisa oczywistym jest utrzymanie średniego rachunku na poziomie 2500 funtów, bo tylko taka decyzja pozwoli uniknąć pogłębiania kryzysu kosztów utrzymania i napędzenia inflacji. Zwracał również uwagę, iż firmy energetyczne powinny powiadamiać swoich klientów „w rozsądnym czasie” o zbliżającej się podwyżce cen, a od 1 kwietnia dzieli nas już tylko kilka tygodni.

„Firmom łatwiej jest utrzymać ceny energii ma poziomie 2500 funtów i zwiększyć do 3000 funtów, niż zrobić na odwrót, a potem oddawać konsumentom pieniądze. Teraz dochodzę mnie wieści, że nie zostali poinformowani, że obecna stawka zostaje utrzymana. Powiedziano im, że podjęto próbę utrzymania stawki dofinansowania na poziomie 2500 funtów. Więc nie jesteśmy na etapie dymiącego pistoletu [...]. Powiedziałbym, że mamy 85 procent prawdopodobieństwa, że cena nie wzrośnie” - podsumowuje Martin Lewis.

Martin Lewis utrzymuje, że szanse na takie rozwiązanie wynoszą 85%

Przypomnijmy, limit cenowy Ofgem na kolejne trzy miesiące (licząc od kwietnia 2023 roku) został ustalony na poziomie 3280 funtów w skali roku. Jednak wraz z obowiązywanie rządowego EPG to nie „price cap” ostatecznie ustala wysokość rachunki za prąd i gaz. Do wydatków brytyjskich rodzin związanych z energią dokłada się rząd. Jeśli limit Energy Price Guarantee wzrośnie do poziomu 3000 GBP oznacza, że rząd będzie płacił tylko 295 GBP na gospodarstwo domowe rocznie od kwietnia do czerwca.

Wraz z dalszym spadkiem „price cap”, najpierw do 2153 funtów w lipcu 2023, a następnie do 2161 funtów od października, jak prognozuje ośrodek Cornwall Insight, będziemy mieli do czynienia ze spadkiem znacznie poniżej ceny gwarantowanej, więc przyczyni się do niższych rachunków dla klientów i zmniejszy rządową część wsparcia danego rachunku do zera.

Ile będziemy płacić za energię?

Jeśli przewidywania ekspertów i doniesienia mediów nie okażą się trafne i EPG wzrośnie z 2500 funtów do 3000 funtów rocznie oraz końca dobiegnie pakiet dodatkowej pomocy w wysokości 400 funtów na pokrycie kosztów energii dla wszystkich gospodarstw domowych, to efektywna podwyżka rachunków sięgnie około 40% dla niemal wszystkich rodzin w UK (nie licząc gospodarstw domowych o najniższych dochodach oraz emerytów, które mogą liczyć na dodatkowe wsparcie).

