Rząd UK zdecyduje się na całkowite zniesienie lockdownu dopiero w momencie pojawienia się szczepionki. To może potrwać 12-18 miesięcy

To może trochę potrwać - od 12 do nawet 18 miesięcy

Fot. Getty

Za kilka dni minie miesiąc odkąd rząd brytyjski zdecydował się wprowadzić na Wyspach całkowity lockdown. I choć wśród obywateli narasta w związku z tym zniecierpliwienie i choć wzmaga się presja na polityków, aby zacząć odchodzić od ścisłej izolacji, to wiceminister zdrowia właśnie oznajmiła, że rząd zdecyduje się na całkowite zniesienie lockdownu dopiero w momencie pojawienia się szczepionki.

Po miesiącu wyrzeczeń i drastycznych ograniczeń, na Wyspach coraz częściej słychać żądania odejścia od ścisłego lockdownu. Rząd nie chce jednak na razie o tym słyszeć, jako że UK wciąż nie osiągnęło szczytu zachorowań. Każdego dnia w Wielkiej Brytanii na COVID-19 umiera kilkaset osób, a łączna liczba ofiar koronawirusa przekroczyła już na Wyspach 13 000. - Nasza strategia koncentruje się na ratowaniu życia. Wyjaśniliśmy, że wszystkie nasze decyzje będą oparte na danych i doradztwie ze strony naukowców. Mówienie o strategii wyjścia [z izolacji], zanim osiągniemy szczyt zachorowań, grozi wprowadzeniem zamieszania i podważeniem przesłania do ludzi, że muszą pozostać w domu, aby chronić nasz NHS i by ratować życie – powiedział anonimowo jeden z polityków będący blisko rządu, cytowany przez „The Independent”.

Głos w tej sprawie zabrała także Nadine Dorris – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i członek Izby Gmin, która jako pierwszy prominentny polityk UK zachorowała na COVID-19. Dorris stwierdziła we wpisie na Twitterze, że rząd brytyjski zdecyduje się na całkowite zniesienie lockdownu dopiero w momencie pojawienia się szczepionki. Mimo iż, jak szacują eksperci, to może potrwać od 12 do nawet 18 miesięcy. „Dziennikarze powinni przestać pytać o 'strategię wyjścia'. Jest tylko jeden sposób, by „wyjść” z pełnej blokady – i jest nim szczepionka. Do tego czasu musimy znaleźć sposoby na dostosowanie się społeczeństwa [do sytuacji] i na osiągnięcie równowagi między zdrowiem narodu a naszą gospodarką” - zaznaczyła Dorris na portalu społecznościowym.