Rząd UK zapowiada obniżenie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku o 40 funtów tygodniowo

Brytyjski rząd chce obniżyć koszty opieki nad dzieckiem w żłobku o 40 funtów tygodniowo. Niestety, "ceną" za tę obniżkę ma być zmniejszenie ilość opiekunów "przypadających" na dziecko w danej placówce.

Władze na Wyspach przymierzają się do ulżenia portfelom rodzicom małych dzieci w Wielkiej Brytanii. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania to właśnie takie rodziny znalazły się pod dużą presję finansową, w związku z tym, że w UK koszty opieki nad dziećmi w żłobkach należą do najdroższych na całym świecie. Jak czytamy na łamach portalu "The Independent", dzięki tym planom możliwe będzie obniżenie tych kosztów o około 40 funtów tygodniowo. Oczekuje się, że minister edukacji, Nadhim Zahawi, ogłosi w tym tygodniu szczegóły dotyczące tych zmian. Te zapowiedzi pojawiają się tuż po tym, jak Trades Union Congress (TUC) alarmował, że koszty opieki nad dziećmi „wywierają ogromną presję na budżety rodzinne”

Będziemy płacić mniej za żłobki, ale...

Wszystko wskazuje na to, że "cena" tej obniżki ma być jednak wysoka - w zamian za obniżenie kosztów żłobka, zmniejszona zostanie liczba opiekunek i opiekunów "przypadających" na jedno dziecko. Można oczekiwać, że w Anglii zaczną obowiązywać podobne regulacje, co w Szkocji, a według "The Times" brytyjskie władze mają niejako dostosować angielskie przepisy do standardów szkockich.

Rząd Borisa Johnsona chce rozszerzyć odpowiedzialność opiekunów i sprawić, aby mogli zajmować się większą liczbą dzieci. W chwili obecnej na jedną osobę dorosłą "przypada" maksymalnie czterech dwulatków. W Szkocji prawo pozwala na opiekę nad piątką brzdąców i właśnie w tym kierunku władze w Londynie chcą pójść.

W Anglii ma zostać zmniejszona liczba opiekunek i opiekunów "przypadających" na jedno dziecko

Zaznaczmy, że rządowe zapowiedzi zmian w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności opiekunów spotkały się z krytyką wielu organizacji. Według Early Years Alliance są pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych. Z danych zebranych przez tę organizację spośród ponad 5800 żłobków i przedszkoli, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie, aż 4309 placówek było zdecydowanie przeciwko takim planom, a kolejne 398 były w pewnym stopniu przeciwne planom. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Opiekunki w żłobkach w Anglii odpowiedzialne za większą ilość dzieci - czy te zmiany wejdą w życie?"

Warto w tym miejscu dodać, że koszty opieki nad najmłodszymi dziećmi w UK wzrosły w ostatnich latach w sposób horrendalny. W przeciągu dziesięciu lat poszły w górę o ponad 2000 funtów w skali roku. Jeszcze dziesięć lat temu rodzice płacili aż o 185 funtów miesięcznie mniej, niż płacą obecnie. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez TUC, średni koszt żłobka dla dziecka poniżej 2. roku życia wzrósł o 44% - w 2010 roku wynosił 4992 GBP, a w 2021 - 7212 GBP. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobny artykule: "Koszty opieki nad dziećmi w Wielkiej Brytanii wzrosły o ponad 2 tysiące funtów w ciągu 10 lat".

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!