Rząd UK zachęca do pozostania w kraju w wakacje tańszymi biletami kolejowymi i bonami turystycznymi

Brytyjskie władze zapowiedziały projekt pobudzenia turystyki krajowej poprzez obniżenie cen biletów kolejowych. National Lottery uruchomi również program, dzięki któremu do mieszkańców Wysp trafią bony turystyczne o łącznej wartości 10 milionów funtów.

Rząd Wielkiej Brytanii stawia na lokalną turystykę i chce, aby mieszkańcy Wyspy w sezonie letnim 2021 zostali w UK. Zamiast wybierać wycieczki zagraniczne, władze będą zachęcać do pozostania na Wyspie i, rzecz jasna, zasilania lokalnej gospodarki pieniędzmi z domowego budżetu przeznaczonymi na trwające już wakacje. W związku z tym, w ramach "odmrażania" branży turystycznej, rząd zaoferuje kupony na popularnej atrakcje oraz nowy typ biletu kolejowego.

Wakacje 2021 tylko w UK?

Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego "The Guardian", aby zachęcić ludzi do spędzania wakacji w Wielkiej Brytanii zamiast za granicą, zostanie uruchomiana usługa podobna do "BritRail". Dzięki niej turyści z zagranicy, którzy przyjechali do UK, mogli podróżować koleją znacznie taniej. Wtedy zadziałało, czy zadziała i teraz? Zgodnie z zapowiedziami dzięki tej ofercie mieszkający w UK będą mogli korzystać z połączeń kolejowych w niższych cenach w niektóre dni, a dzieci będą mogły jeździć pociągami nawet za darmo.

Oprócz tego brytyjska National Lottery zapowiedziało wsparcie branży turystycznej poza sezonem. Zostanie uruchomiony specjalny program bonów i voucherów wakacyjnych o łącznej wartości sięgającej 10 milionów funtów. Ci, którzy kupują losy na krajowe loterie otrzymają dostęp do zniżek na atrakcje turystyczne w UK w okresie od września 2021 do marca 2022.

Rząd planuje liczne zachęty osób planujących urlopy

Plany w tej kwestii poznaliśmy na razie w najbardziej ogólnym zarysie. Szczegółowe informacje dotyczące zniżek na bilety kolejowe oraz detale związane ze zniżkami oferowanymi przez National Lottery poznamy już wkrótce.